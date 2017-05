Misterio en un campo por hallazgo de una vaca con extrañas mutilaciones

Un singular hecho que generó asombro en los habitantes de la zona rural de Colonia Los Sauces, en el departamento Concordia. Un productor descubrió que en su campo,Además, el hombre de campo, explicó que el pasto estaba ennegrecido en los lugares donde se notaban las partes extraídas.La aparición de una vaca con sus órganos mutilados y sin rastros de sangre genera asombro y preocupación entre los productores. Se sabe que les quitan la lengua, un ojo, una oreja, las ubres y el rectoEl productor y propietario Gustavo Roscka dialogó con Elonce.com acerca de lo que vivió en su campo ya que hacía varios días que no podrían ingresar debido a la lluvia de los últimos días., relató y agregó que "todo el pasto negro alrededor de donde le cortaron las partes", remarcó.Basado en su experiencia, el productor agropecuario señaló que el animal estaba muerto desde el domingo y pese a que en la zona había carancho, las aves rapaces "no lo comían"., por lo que descartaba la presencia de otras personas y tal situación, agregó que "no se podría entrar a camino por las lluvias".Para el productor ganadero, lo que sucedió en su campo tiene que ver con las misteriosas mutilaciones registradas en diferentes zonas de la provincia. "Yo he visto otros casos en Nueva Escocia y en Puerto Yeruá, pero nunca vi uno de tan cerca y tan fresco", dijo a"Los cortes son muy precisos y nunca he visto algo así."Me quedan mis dudas acerca de lo que pasó. He visto otros casos y ahora me tocó en mi campo", dijo el trabajador del campo y agregó que "El productor también habló de otra situación misteriosa que rodea al hecho descubierto en la mañana de este martes.sin dejar de resaltar su asombro acerca del extraño hecho.