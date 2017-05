Ahora, alertan que el río Uruguay podría llegar a los 13 metros en Concordia

El nivel actual del río Uruguay en el puerto de Concordia llegó a los 12,30 metros este martes, pero se pronostican más precipitaciones y se advierte que seguirá creciendo.Un nuevo informe del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande hecha por tierra, las previsiones realizadas desde la semana pasada por el mismo ente, incluso, contradice lo señalada en su advertencia emitida hace 24 horas.A partir de la madrugada, se incrementó el nivel de agua que se evacúa desde la represa, por lo que el nivel en el puerto de Concordia, ascendió esta mañana a los 12,30 metros. En el informe de ayer, se indicaba que el río Uruguay iba a crecer pero no iba a supera los 12.50 metros en Concordia, según el organismo binacional.Sin embargo, este martes, superó las previsiones del lunes y ahora, advierte que el río crecerá hasta los 13 metros, aunque la CTM aclara que no superará ese nivel. Desde hace dos semanas, los informes de dicho ente, emiten alertas que se elevan cada día, pese a que apenas dos semanas, hablaba de que no superarías los 10 metros en Concordia."Los diferentes modelos meteorológicos continúan pronosticando precipitaciones en la cuenca para los próximos días, habiéndose incrementado los valores en el día de hoy. Esto se suma a una condición de los suelos totalmente saturados, que generan un potencial de escurrimiento muy alto", explica el nuevo informe de la CTM.Al respecto,Finalmente, y como cada informe diario, la CTM advierte que "a ocurrencia de nuevas precipitaciones diferentes a las pronosticadas, podrán modificar esta programación, y generar la necesidad de incrementar los niveles en los puertos", finaliza.