Concejales piden informes sobre fiesta clandestina que terminó con joven violada

El Concejal del Frente Renovador de Concordia, Daniel Cedro, aseguró que desde el Concejo Deliberante "se está pidiendo una solicitud para saber si se realizó o no una fiesta privada".



Al respecto, anunció que "se presentó una resolución, donde se votó que frente a las publicaciones periodísticas que señalan que ha existido una fiesta privada en un domicilio en inmediaciones de calle Misiones y San Lorenzo, lo que nosotros pedimos es que tome intervención", con las atribuciones que le corresponden al municipio para tutelar este tipo de eventos.



El objetivo es "ver si se realizó esa fiesta y si eventualmente hay indicios de que se haya realizado en infracción a la ordenanza que prohíbe las fiestas privadas". De se así, "que se pase toda la información al Juzgado de Falta para dar las actuaciones infraccionarias correspondientes", argumentó Cedro.



No obstante, respecto a la posible violación a una menor que se le atribuye al discjockey de dicha fiesta, el edil remarcó que "son dos cosas distintas, nosotros nos interesamos puntualmente por lo que es la parte infraccional o en falta respecto a la realización de estas fiestas privadas", mientras que el Poder Judicial deberá investigar ese otro delito.



Subrayando que "nosotros ese tema no tenemos competencia, por lo que corresponde que dejemos actuar a la justicia, independientemente de que nosotros podamos tener un vínculo o consultas con Fiscalía o la justicia respecto al hecho", tal como ocurrió este lunes, cuando se hicieron presentes en los tribunales de Concordia junto a la concejal Julia Saenz.



Cedro trajo a colación que desde el Concejo "lo que se había planteado es que se regulen las fiestas privadas, pero no que sean anuladas". Sin embargo, "en lo que sí habría una especie de prohibición es respecto a determinadas fiestas en tanto y cuanto impliquen una evasión a la norma de espectáculo público, a partir de eso las fiestas tienen horarios, reglas y condiciones", explicó Daniel Cedro.



Por lo que "si estas pseudo fiestas privadas, que son organizadas en quintas o en casas particulares, vulneran la norma de espectáculo público se sancionará a los organizadores" o dueños del lugar. (Diario Río Uruguay)