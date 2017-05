"Antes le escribía poesías; ahora hago plegarias", dijo padre de Daiana Garnica

"Le escribo muchas cosas a mi hija. Siempre lo hice. Cuando ella estaba, le escribía poesías; ahora lo que hago son plegarias. Yo siempre le dedicaba cosas bonitas. Es que ella era un amor. Era lo mejor que tenía y me la arrancaron", lamentó Ramón Garnica, el padre de Daiana, la muchacha de 17 años que lleva más de tres semanas desaparecida.



El hombre, que aprendió a tocar el acordeón, explicó esta situación porque adelantó que está planeando una velada musical para juntar fondos, con el objetivo de solventar los gastos de la causa "Voy a tocar si hacemos algo. No le voy a dar el gusto de dejar la música. Es un sentimiento, es algo que llevo desde la cuna".



En caso de realizarse, no será la primera actividad. Es que el domingo pasado ya hicieron una locreada. "La gente es muy solidaria. Lástima que a veces no tenemos el poder suficiente para cambiar las leyes", opinó.



Luego, fue un poco más allá a la hora de hablar de poder y de leyes, al plantear que espera una reunión con el presidente Mauricio Macri. Su abogado, Sergio Pérez, también explicó que gestionarán ese encuentro. "Necesito tener esa reunión, porque creo que es parte de las cosas que nos pasan en Argentina y él lo debe saber, alguna respuesta nos tiene que dar. Lo valoramos como gran persona pero necesitamos la protección de él", afirmó Garnica.



"Me gustaría hablarle sobre la Justicia y cómo está creada. Lamento que en este país tan lindo estemos mezclados con tanta basura. Yo sé que Darío Suárez secuestró a mi hija, y no tengo el derecho de saber qué hizo con ella. Por eso, pedimos con mucha honra y dignidad, para que estos malvivientes no nos sigan invadiendo, para que no nos dejemos arrancar la vida", planteó.



Garnica, desde el primer minuto de esta causa, vociferó sus acusaciones contra Suárez, el principal sospechoso para la Justicia. Se trata de un vecino que tenía la familia en el asentamiento Julio Abraham, que citó a la joven el día que esta desapareció. De hecho, el fiscal Claudio Bonari ya pidió la prisión preventiva de este y lo acusó por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio.



Toda la investigación se concentró alrededor de Suárez. Por este motivo, desde la fiscalía se pidió la detención de otras 12 personas, todas de su entorno laboral o familiar. Se espera que hoy haya novedades en cuanto a la situación procesal de varios de ellos, ya que se vencen los plazos y desde la Justicia se debe tomar una decisión: se pide la prisión preventiva, o se los deja partir en libertad.

