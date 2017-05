Bajó la cantidad de trasplantes y hay 11.000 personas en lista de espera

En la Argentina hay 11.000 personas en lista de espera para recibir un trasplante. Sin embargo, el número de intervenciones cayó un 10,5% el año pasado en relación al 2015. Ese año se había logrado el récord histórico, con 2.939 trasplantes. Pero en 2016 el número bajó a 2.663, según datos del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).



"Nos preocupa que se haya registrado una baja en la tasa de donaciones y en consecuencia de la actividad de trasplante", advierte el doctor Carlos Díaz, presidente de la Sociedad Argentina de Trasplantes. A la hora de buscar una explicación a esa baja, el especialista lo atribuye a que "no se ha generado suficiente conciencia en las autoridades, en los médicos y en la población respecto a tener una actitud proclive a la donación de órganos".



"La situación de la donación de órganos, cuando uno mira históricamente los últimos 10 años, se ve que desde 2013 hubo un estancamiento que no se había visto en los años anteriores, con una leve tendencia al declive. Luego hubo un pico en 2015, pero en verdad, todos estos datos estadísticos se pueden mirar desde distintos ángulos: no es lo mismo órganos procurados que órganos implantados. En 2015 hubo mayor porcentaje de descarte de órganos, por lo que ese incremento no se efectivizó en el número de trasplantes", explica a Clarín la presidenta del INCUCAI, la doctora María del Carmen Bacqué.





En Argentina hay 8.008 personas en lista de espera para recibir un órgano y otras 3.067 a la espera de un trasplante de córnea. Un solo donante puede salvar la vida de hasta 10 personas. Según datos del INCUCAI, en lo que va de 2017 se realizaron 643 trasplantes de órganos, entre los cuales 398 fueron trasplantes renales, 156 hepáticos, 41 cardíacos, 24 renopancreáticos, 14 pulmonares, 6 hepatorrenales, 2 cardiorrenales y 2 pancreáticos. Se realizaron además 549 trasplantes de córneas.



Bacqué explica que para mejorar los índices, están haciendo foco en dos aspectos: por un lado mejorar la detección del posible donante, para lo que se puso en marcha un sistema de alerta precoz, y por otro lado, trabajar sobre la negativa familiar como causal de pérdida de donantes. "Apuntamos a mejorar la comunicación con los familiares, articulando técnicas de comunicación de malas noticias, para generar confianza en el sistema, que sepan que es transparente, la asignación es equitativa y regida por principios bioéticos", explicó la funcionaria.



"El trasplante es una modalidad de tratamiento que devuelve la vida a la gente. Todos debemos saber, y ser conscientes de que es algo a lo que todos deberíamos tener derecho. Tenemos una ley que garantiza la accesibilidad, un organismo que garantiza su transparencia y adjudicación, pero aún así, no hay políticas de acción conjunta sobre lo importante que es esto", añade Díaz.



"Todos los días se pierden donantes. Y muchas veces es por desconocimiento del sistema de salud. Por médicos, enfermeros, técnicos que no tienen incorporada la procuración de órganos o que no saben cómo encarar el tema con los familiares. La forma en que eso se comunica es fundamental para que el familiar entienda que la donación, además, es un acto que ayuda al duelo, está demostrado que después lo transitan mejor", advierte el doctor Alejandro Bertolotti, jefe del departamento de Trasplantes de la Fundación Favaloro.

