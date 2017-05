Foto: Niña intoxicó a su maestra poniéndole quitaesmalte en el agua Crédito: El Sol

Una alumna del sexto grado de una de las escuelas de la localidad de Estación Yuquerí del departamento Concordia, agregó quitaesmalte en la botella de agua de su maestra.



Aparentemente, la niña habría entrado al aula en un recreo, colocando el componente químico en el agua mineral. Aseguran que la docente ingirió la peligrosa mezcla por error, ya que el preparado tenía como destinatario a otra niña de 11 años.



Minutos después, la docente ingresó al aula y ante sus alumnos, que la observaban atentamente, bebió agua de su botella personal. Casi instantáneamente sufrió los síntomas de la intoxicación, empezó a sentirse muy mal, preguntándole a los chicos: "¿Qué me hicieron?", buscando respuestas a su estado.



Se dio cuenta que algo le habían agregado porque el líquido que ingirió era aceitoso y tenía gusto a acetona.



La maestra en el estado en que se encontraba, encaró a sus alumnos diciéndoles que si no confesaban lo que había pasado no se iban a retirar de la clase y que llamaría a la policía, en ese momento una de sus alumnas relató con detalles lo que había hecho.



Para esto, el cuadro de intoxicación se iba agravando, la docente presentaba erupciones, hinchazón y falta de aire y fue trasladada por sus compañeras al centro de salud ubicado en la ex estación del ferrocarril y desde allí fue derivada al sanatorio Garat de Concordia, donde lograron que se recupere.



La trabajadora de la educación presentaría secuelas de la intoxicación, como problemas de visión y otros inconvenientes no determinados.



Se desconoce si hubo denuncia policial y cuál fue la situación de la niña y las medidas que tomó el cuerpo directivo del turno tarde del establecimiento escolar de Estación Yuquerí.



Lo que todos quieren saber si se trató de una travesura que le pudo costar la vida a la maestra o hubo intenciones reales de hacerle daño con el envenenamiento.



El caso tiene otros detalles escabrosos, ya que al parecer el agua con quitaesmalte no sería para la maestra, tendría como destino "hacerle una broma" a otra niña del curso a quién le tendría envidia, publica diario El Sol.



¿Que contiene el quitaesmalte?



El quitaesmalte es una sustancia que remueve el esmalte de las uñas, que además se utiliza para hidratarlas. Actualmente los quita esmalte están compuestos generalmente de acetona, gelatina, glicerina y agua. Es posible que un quitaesmalte sea similar a una acetona porque el olor es fuerte y no es neutral y si se deja la tapa abierta durante mucho tiempo, se escapa la sustancia haciendo que ese olor se expanda por todo el lugar cerrado. Otros quita esmaltes son mezclas de acetona, acetato de etilo, etanol, agua y glicerina. Algunos, además, llevan agregados de aloe vera, vitaminas y ácidos grasos.