El río Gualeguaychú paró de crecer, pero sigue en observación

Daniel Hernández, director de Defensa Civil, informó que el río Gualeguaychú se mantuvo en un promedio de 3,30 m prácticamente en los últimos dos días.



No obstante, la situación se sigue de cerca por el agua que puede bajar a través del río Uruguay y la altura de Puerto Boca, actualmente a muy escasa diferencia del río Gualeguaychú, supo Radio Máxima.



"Tenemos un equilibro entre la presión del agua para salir y el viento del sudeste", dijo Hernández. De todos modos, fue optimista al afirmar que "no tenemos lluvias en la cuenta, no se prevén sudestadas mayores, ni crecidas grandes del Uruguay".



Sobre la actual altura, manifestó que "tenemos el río alto, que afecta la zona de la península, la zona del camino de la costa y algunas áreas del Parque Unzué".



Además, hizo notar que "nos preocupan las lluvias, que van produciendo deterioros en la trama vial, no logramos poner a punto el Parque Unzué por los repuntes constantes y la saturación de los suelos que producen estas crecidas constantes".