La ruta 7 casi desaparece por la crecida de La Picasa en Santa Fe

"La situación no ha variado, continua siendo crítica, porque sigue ingresando agua hacia la zona. La Picasa crece un centímetro por día y hoy está entre 60 y 70 centímetros sobre la ruta nacional 7", dijo el jefe comunal de Aarón Castellanos, Walter Ramanzín.Tras señalar que "el 80 por ciento" de ese distrito "está bajo el agua", el funcionario dijo que "todo el sur de Santa Fe está en alerta por el avance del agua sobre pueblos y campos"."Al crecer la laguna, compromete a varios pueblos, y si bien por ahora no afecta la parte urbana, sí se verán afectadas las zonas rurales adyacentes", aseveró Ramanzín.El jefe comunal señaló además que "por suerte no hay evacuados en Aarón Castellanos, sólo dos familias de un campo de la zona que al quedar aislados por la inundación, y ante una emergencia, los trasladamos al pueblo".Ramanzín dijo más adelante que en los últimos días "no hemos tenido lluvias en la zona", aunque aclaró que "cuando llueve a 100 kilómetros a la redonda igual se complica la situación, porque toda esa agua viene para La Picasa. No es necesario que llueva en Aarón Castellanos", añadió.Por su parte, el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Melincué, Roberto Rodríguez, comentó que la situación por el avance de las aguas de la laguna homónima sobre el pueblo "está igual de complicada que hace una semana"."El agua solamente está contenida por un murallón de bolsas de arena, y estamos pendientes de que no se rompa, porque entonces sí estaremos en problemas. El agua de la laguna está en un nivel superior a la planta urbana de Melincué", explicó.Rodríguez dijo además que "tenemos información de que mañana empezarán a reforzar ese murallón con un material más durable, porque se ha comprobado que la bolsa de arena, con el viento, no es efectiva"."Por el momento no hay amenazas de lluvia", señaló luego el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Melincué, para agregar finalmente que la situación en esa localidad del sur de Santa Fe "es complicada, porque dependemos de esa contención precaria, para que el agua no inunde el casco urbano".