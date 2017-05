Encontró una foto de egresados en un hotel de Bariloche y busca a sus dueños

Hace 16 años que la cuida y guarda como un tesoro, por ahora, sin dueño. Es una postal de Bariloche, de un grupo que, como ella, viajó a la ciudad del sur para coronar una etapa y dar comienzo a otra. Una foto que quedó olvidada en el placard del hotel en que se hospedó, que ella se limitó a trasladar a Buenos Aires, con la idea de alguna vez dar con alguno de los "estudiantes" (hoy convertidos en adultos) que aparecen retratados.La red social Facebook se volvió en su cruzada una verdadera aliada y ella, Vanesa Ponce León, en la protagonista de esta campaña que espera tener un resultado feliz.Digitalizó la foto y decidió contar la anécdota en su muro para pedir ayuda. El posteo superó los 7 mil compartidos en pocos días y sigue sumando comentarios, según consigna el diario La Voz del Interior que fue el primero en registrar esta historia."Busco a estos chicos, en el año 2001 (junio) me fui de viaje de egresados con la empresa Rápido Argentino y cuando llegué a la habitación del hotel Sol Bariloche encontré esta foto dentro del armario. No sé de dónde son", publicó Vanesa."Pero en ese entonces no era como hoy en día que te pasan la foto por WhatsApp o por Facebook, en ese momento te habrás querido morir y tus viejos te habrán retado por no llevar la foto a casa. Bueno, quiero que sepas que está sana y salva y ahora que la encontré entre todas mis fotos", agregó."Uso este medio para contarte que la traje y la guarde todo este tiempo. Si alguno reconoce a alguien etiquétenlo así se entera y sino simplemente compartí así me ayudas a encontrarlos a todos", fue lo que pidió Ponce a los usuarios."Hasta ahora apareció el coordinador y dos chicas, una de ellas hasta puso otra foto de ese día en los comentarios del posteo", contó la mujer al diario cordobés. Fuente: (La Voz).-