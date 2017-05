Critican a restaurante que llamó a sus platos con nombres de mujeres

Uno de los restaurantes más visitados de Salta se transformó en el eje de fuertes críticas por parte de organizaciones feministas por su particular menú.Se trata del restaurante El Portezuelo que ofrece en su carta una lista de platos de carne con nombres de mujeres famosas, lo cual fue considerado comoy exigen que sea modificado.Entre las polémicas opciones de lista que tiene como título, se encuentran:Tras la difusión de la foto del menú, un grupo de organizaciones feministas de Salta emitió un comunicado de repudio contra el restaurante, que forma parte de un hotel del mismo nombre, ubicado en el centro de Salta."Cosificar a las mujeres, ubicarlas en objetos de consumo, sólo puede ser realizado desde una perspectiva machista y patriarcal. No sólo porque, con actitudes como ésta se alienta la posibilidad que las mujeres pueden ser "carne" objeto de consumo, y ubiquen a los hombres en el estándar de consumidor, sino que además, propone que no todas las mujeres pueden ser objeto selecto de consumo en función de patrones hegemónicos de belleza", reza el comunicado, firmado por La Multisectorial de Mujeres de Salta y la Comisión de la Mujer UNSa, entre otras.Las organizaciones feministas también pidieron a la empresa que modifique su menú y llamaron a "la toma de conciencia". "La violencia simbólica...es la madre de todas las violencias. Ya que subyace en todas las demás y se encuentra tan naturalizada, que es asumida como normal por sus víctimas".En tanto, el Ministerio de Cultura y Turismo de Salta aseguró que "la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia cursó una nota a Espacio Portezuelo solicitando el cambio de la carta, "por considerar que los términos utilizados constituyen un agravio a los derechos de las mujeres".