Ampliaron detalles sobre el eventual traslado de la elefanta "Merry"

Sociedad Finalmente llevarán a Brasil a elefanta que estaba en una reserva de Concordia

Un hecho inédito

"Merry", una elefanta de aproximadamente 50 años, será trasladada desde el "Arca de Enrimir" de Concordia, a su hábitat natural en suelo brasilero, más precisamente a un santuario "que se encuentra en el Mato Grosso".De acuerdo a los detalles que brindó, primero se arma "un jaulón gigante, con los caños estructurales que se usan en los pozos petroleros en Brasil". La jaula se arma en el "recinto donde vive la elefanta, y se comienza a alimentarla dentro de la jaula, para que vaya acostumbrándose a ese lugar".Pasado un tiempo de que el animal se familiariza con la estructura, se dispone el traslado, para el que no habría fecha aún porque "es la elefanta la que decide cuándo se hace el traslado. Cuando ella se sienta cómoda y esté acostumbrada a la estructura de la jaula, entonces es el momento de comenzar a realizar el recorrido del traslado, que durará varios días, de Concordia a Salto, de Salto a Uruguayana, y ahí estará una caravana esperándola que va a ser custodiada por la policía federal de Brasil", hasta su destino en el Mato Grosso.Cuando suceda el traslado de Merry, "va a ser un hecho inédito para Concordia y la provincia, nunca se hizo un traslado así en Entre Ríos", subrayó Paccot, al tiempo que destacó "el apoyo de la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Entre Ríos, y la buena predisposición de la gente del zoológico que han tomado una buena decisión, aunque difícil, porque la han criado prácticamente desde bebé".La Fundación Tekove Mymba, el "Arca de Enrimir", el gobierno provincial y la Municipalidad de Concordia, están abocados a la posible instrumentación de un operativo especial que permita trasladar a la elefanta Merry del Arca de Enrimir a un santuario en el Matto Grosso, donde podría vivir con otros animales de su especie.Paccot explicó que la posibilidad de trasladar a la elefanta Merry, que ronda los 50 años, se debe a que "en primer instancia en la provincia de Entre Ríos hay una normativa que prohíbe los zoológicos, además hay una legislación que pena la actividad comercial con animales de este tipo"."Hemos mantenido reuniones con los dueños del Arca de Enrimir, y ellos tienen muy buena predisposición, y quieren lo mejor para la elefanta" por quien "sienten un gran cariño", aseguró."Nos reunimos con el intendente Cresto y con el Secretario de Gobierno Marcelo Benedetto. También con Claudio Ledesma, (Director) de Recursos Naturales del Gobierno de Entre Ríos, quien está abocado a este tema. Vino a Concordia Junia Machado, que es la presidenta de la ONG Santuario de Elefantes de Brasil, y estuvo observando a la elefanta, que tiene un aparente buen estado de salud. Ahora van a venir biólogos y veterinarios de la ONG de Brasil, para determinar el estado exacto de salud de la elefanta, para que en el momento que se pueda realizar su traslado no sufra ningún problema", narró.El Santuario ubicado en el Mato Grosso cuenta con 1100 hectáreas protegidas, en donde elefantes de Brasil y de otros países que han sido traslados desde circos y zoológicos, pueden vivir en un ambiente más propicio. Si bien los elefantes que se han criado en cautiverio no pueden retornar luego a vivir en estado salvaje, dado que no desarrollaron aptitudes de supervivencia, en este Santuario alcanzan a vivir en un amplio espacio natural junto a otros de su especie, con cuidado permanente de profesionales.