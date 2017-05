Cascos Blancos se suma a la búsqueda de joven perdido en Machu Picchu

Un equipo de voluntarios expertos de la comisión de Cascos Blancos de la Cancillería argentina viajó a la ciudad peruana de Lima, para participar en la búsqueda del ciudadano argentino Federico Farías, extraviado en ese país desde principios de mayo cuando viajaba como mochilero cerca de Machu Picchu.



Desde Cancillería informaron a Télam que para fortalecer la búsqueda, el equipo de cinco voluntarios integrado por brigadistas y montañistas de la Comisión y de la Administración de Parques Nacionales, se trasladará inmediatamente a la localidad de Aguas Calientes del distrito de Machu Picchu, en la región de Cuzco.



La Cancillería argentina informó formalmente a las autoridades peruanas y a la Fiscalía interviniente en el proceso acerca de la presente misión de búsqueda, mientras que los Cascos Blancos mantiene un fluido contacto con los familiares de Federico Farias, informando sobre las acciones que realizará el equipo de voluntarios.



Alejandra Gazxtelu, madre del mochilero argentino desaparecido desde hace 22 días en Perú, aseguró que tiene "fe de encontrar con vida" a su hijo ya que es "un chico fuerte, preparado y que ya conocía la zona", y pidió a las autoridades de Lima que "profundicen la búsqueda".



Federico Farias, de 21 años, comenzó en febrero de 2016 un viaje para recorrer el norte argentino, "de ahí siguió subiendo y llegó a Perú en junio del año pasado", señaló la mujer en diálogo con Télam.



"El año pasado entró a Machu Picchu por el mismo lugar", el camino alternativo denominado la Hidroeléctrica "después siguió y llegó hasta el Caribe, ya había emprendido el camino de regreso a casa y cuando llegó a Perú me dijo: 'Ma, estoy a 30 kilómetros de un lugar maravilloso, estando tan cerca tengo que ir'", explicó.



"Cuando Fede me contó el viaje que quería hacer lo apoyé, me pareció una experiencia única y pese a la preocupación que también sentía siempre lo apoye e incentivé a seguir adelante", relató la mujer quien aseguró que está "desesperada".



Gazxtelu recordó que el último contacto que tuvo con el joven fue el 4 de mayo, y que al día siguiente el Consulado del Perú a través de la Cancillería argentina realizó el pedido formal de búsqueda de paradero.