Con un "besazo" apoyaron a las alumnas reprendidas por tomarse de la mano

Alumnos del colegio Manuel Dorrego, de Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires, llevaron adelante este viernes una particular medida de protesta:. Se besaronque como desde aquel incidente, ellos decidieron llevar adelante la protesta, de la que participó buena parte del alumnado.Lejos de cambiar la postura, desde, contaron desde el Centro de Estudiantes."Tengo amigos homosexuales y no dejo que se besen adelante de mi hijo", cuentan que dijo el máximo responsable del colegio. Los chicos también contaron que el director había dicho que estaban prohibidas las manifestaciones de cariño.La respuesta del alumnado, o al menos de parte de él, fue colgar en los pasillos carteles que rezaban "Todo amor es legal", "No necesito ser homosexual para saber que la homofobia es un error"; "Señor director, debería estar amando a alguien" y "No a la homofobia".Hubo además una sentada y se planeó el "besazo" que se realizó ayer.Tras conocerse el incidente, una de las chicas le había contado que se sentía muy mal con lo ocurrido. "Yo estaba muy angustiada cuando volví a mi casa, no entendía qué fue lo que hicimos mal", había dicho Anna."Nos dijo que no era sólo con nosotras sino que está prohibido para cualquier pareja, lo cual es mentira, porque tengo amigas que tienen a sus novios acá y pueden caminar de la mano y besarse en los recreos", contó una de las chicas a este diario.Desde el ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Andrea Duré, directora del área de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, aseguró que, que por el contrario, desde su lugar intenta reforzar la unión y el respeto: "Estamos en proceso de investigación para saber bien qué fue lo que ocurrió. Pero de ninguna manera estamos en contra de que los chicos puedan caminar de la mano, si es así como pasó", había dicho la especialista.