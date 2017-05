Alumnos buscan financiamiento para comercializar mochila que equilibra el peso

Foto:



Estudiantes y docentes de la escuela técnica Pedro Radío, de Victoria, advirtieron la problemática generalizada del. A partir de esa situación desarrollaron un"La intención esy estamos buscando asesoramiento de un diseñador industrial para hacer un prototipo a nivel más profesional y que se pueda comercializar en todo el país", dijo el docente a cargo del, Ramiro Seliman.A partir de la propuesta de un docente, de desarrollar un proyecto de diera solución a un problema concreto, estudiantes de la escuela de educación técnica número 1, Pedro Radío, de Victoria inventaronque normalmente lleva los alumnos.La idea surgió hace poco más de un año, en abril de 2016. "Todos los años reúno a chicos de quinto y sexto año y les propongo un tema para participar en ferias de ciencias. Siempre les pido que se fijen en problemas que hayan tenido, en cosas que no les guste o que les incomode hacer, alguna problemática que podamos resolver.", contó Seliman.En función de esto, recorrieron distintas escuelas con una balanza y una planilla con un cuestionario y consultaron a los estudiantes sobre cuántas cuadras caminaban, qué peso llevaban en la mochila y el resultado fue que un porcentaje altísimo tenía exceso de peso.La conclusión fue que la mayoría de los niños que asisten caminando a la escuela llevan alrededor del 20 por ciento de su peso en libros y cuadernos cargados en su mochila, mientras que el máximo recomendado es de 10 por ciento. Entre los encuestados, hubo varios que informaron que habían acudido a su médico por diferentes dolores en la espalda.Comenzaron a analizar la forma de solucionar este inconveniente y una de las posibilidades era la mochila con ruedas pero eran muy incómodas por el estado de las calles y veredas y al final terminaban haciendo más fuerza. Por eso surgió la idea de desarrollar un dispositivo que ayudara a solucionar el problema.Según explican en el sitio web de Proyecto Bexo , su principal objetivo es "ayudar a redirigir y distribuir el peso de la mochila para ayudar a contrarrestar dolores de espalda causados por el sobrepeso de éstas y lograr una marcha más confortable" y eso es lo que lograron con el asistente, "trasladar ese peso que se apoyaba en los hombros a un punto más bajo que es arriba de las nalgas", explicó el docente.Previamente, realizaron consultas con kinesiólogos y traumatólogos sobre si era viable y recibieron el visto bueno."El primer prototipo que hicimos funcionó, con muy buenos resultados, no se sentía, la carga de los hombros desaparecía completamente. Se decidió realizar un nuevo prototipo con resina acetálica y se buscó que fuera algo que no molestara, que fuera lo más cómodo posible", recordó.tipo participaron de distintas ferias de ciencia a nivel local, provincial y nacional, siendo seleccionados y en una feria Instituto Nacional de Educación Técnica (Inet) obtuvieron un premio de 75.000 pesos para continuar con el proyecto. Con esos fondos están equipando un aula para ferias de ciencias y compraron una impresora 3D.y estamos viendo la posibilidad de un tercer prototipo. Para eso buscamos asesoramiento de un diseñador industrial, buscando hacer algo a nivel más profesional y que se pueda comercializar en todo el país", dijo esperanzado el docente a cargo del proyecto.El asistente para mochilas delestá diseñado principalmentey los objetivos son trasladar una carga sin esfuerzo lumbar, dorsal, trapezoidal y cervical; desplazarse de forma fluida, cómoda y sin molestias y facilitar una postura adecuada transfiriendo el peso de la mochila hacia otros músculos del cuerpo.