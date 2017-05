Salta: Denunció que le enyesaron la pierna y "se le pudrió"

Una mujer denunció esta semana un caso de mala praxis que sufrió en el Hospital San Vicente de Paul, en la localidad de Orán, Salta, donde un médico le puso un yeso por una fractura de peroné y casi pierde la pierna por una infección.



La mujer, que se presentó como Ramona, explicó en declaraciones radiales que había sufrido un accidente de moto el 8 de marzo de este año y que un traumatólogo de apellido Villagrán la atendió en el hospital de Orán, informó el sitio Qué pasa Salta.



"En la misma pierna tenía además una herida por fuera, que apenas me la limpiaron, no me la curaron, estaba abierta y me pusieron el yeso tapándola, sin dejarle ningún tipo de abertura", explicó Ramona, que vive en el barrio oraense de Maderero y e suna de las 250 mil personas que dependen de la atención que reciben en el Hospital San Vicente de Paul.



La pierna de Ramona comenzó a despedir "un olor nauseabundo" y le dolía pero cuando se lo comentó a Villagrán el médico le contestó de mala manera: "Sos una cagona, por eso te duele", le dijo a la mujer.



Ramona tuvo que viajar a la ciudad de Salta para recibir tratamiento en un hospital donde ahora espera que la operen para salvarle la pierna ya que la herida había comenzado a podrirse.