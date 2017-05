Advierten que una tercera pastera en Uruguay "duplicará" la contaminación

El ambientalista Martín Alazard manifestó la preocupación de toda la Asamblea Ambiental. Aseguró que "no es un error decir que la tercera pastera en territorio uruguayo va a duplicar la contaminación en la región".



Dijo que el Río Negro, donde se instalará la nueva empresa, se encuentra ya muy contaminado, por lo que la pastera profundizará aún más la situación ambiental. Luego, este río desemboca en el río Uruguay, frente a Costa Uruguay Sur.



"No hay ninguna duda que se va a generar un efecto acumulativo; la contaminación de la nueva pastera con Botnia UPM va a ser sumatoria", dijo Alazard y agregó: "Además hay que tener en cuenta que esta pastera tiene prevista una producción de 2.500.000 toneladas al año, lo que representa el doble de lo que produce Botnia".



Un comunicado del gobierno uruguayo asegura que la negociación con la firma finlandesa aún se encuentra en la etapa que tiene como objetivo "establecer las premisas básicas y compromisos de las partes hacia la concreción de la que pasaría a ser la inversión más grande en la historia del país".



Desde Uruguay informaron que esta nueva pastera -la más grande del grupo finlandés, se ubicaría en medio del territorio oriental, a orillas del Rio Negro, que desemboca en el río Uruguay.



Para su construcción y puesta en marcha se destinarán unos 6 mil millones de dólares. De esa cifra, el gobierno uruguayo invertiría unos mil millones en mejoras de rutas, vías ferroviarias y en el puerto de Montevideo, por lo que debería buscar participación de públicos y privados.



Hasta el momento se llevan realizados varios estudios técnicos, que fueron analizados en el curso de las negociaciones entre la empresa y el gobierno oriental, supo El Día.



La Ley de la Madera en pausa



Mucho se habló sobre la derogación de la Ley que evitaba la venta de rollizo de madera al Uruguay.



La Cámara de Senadores de Entre Ríos votó el proyecto del Ejecutivo que crea el "Plan Maderero Entrerriano" tendiente a la "promoción, desarrollo y sustentamiento de la actividad foresto industrial".



Ahora todo pasó a manos de los Diputados, que hasta el momento no han tratado el proyecto. De todos modos, el legislador de Cambiemos, Sergio Kneeteman adelantó que votará en contra de la derogación, pero que "no está resuelto si vamos a tener una posición unificada o si vamos a votar a libertad de conciencia".



Además, Juan José Bahillo y Leticia Angerosa aseguraron que no votarán a favor de la iniciativa del Ejecutivo.



Hasta el momento, la Ley de la Madera se encuentra en pausa, aunque será cuestión de semanas para que se conozca una resolución definitiva.



Con la derogación de esta norma, se podrá volver a comercializar rollizos de madera hacia el Uruguay, alimentando así la gran industria de las pasteras que tanto rechazó la ciudadanía de Gualeguaychú.