Empleado de Atucha denunció que lo envenenaron con material radioactivo

Un dirigente del gremio Luz y Fuerza que trabaja en la central nuclear de Atucha fue víctima de un atentado sin precedentes en el país: quisieron envenenarlo con material radiactivo.



Damián Straschenco es secretario adjunto del gremio Luz y Fuerza de Zárate y tiene una oficina en Atucha. El 9 de mayo, cuando se retiró de la usina y cruzó los controles de seguridad, el sistema detecté que su cuerpo estaba contaminado por material radiactivo.



La investigación interna reveló que alguien quiso envenenarlo al introducirle el tóxico en una botella de agua que tenía en sus oficinas.



La radiación no llegó a dañar la salud de Straschenco, aunque regularmente debe realizarse estudios médicos. "Estoy bien. Se me hizo un tratamiento médico para eliminar la radiación que incorporé. Me hacen controles periódicos y mediciones para ver cómo evoluciona esto", contó el dirigente de Luz y Fuerza, quien presentó una denuncia penal en el juzgado de Zárate por "tentativa de homicidio".



Straschenco ingirió desde su botella personal "agua pesada", un material que modera la fisión adentro del reactor nuclear.



"Para nosotros esto es un evento internacional, porque, al ser un hecho extremadamente grave, se debe informar a la comunidad internacional. Acá se violaron todos los procedimientos para sacar un material radioactivo y generar un daño", dijo.