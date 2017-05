Menor que mató a su amigo: La madre pidió ayuda pero Copnaf no tiene expediente

Paraná Dramático testimonio de la madre del chico que mató de un disparo a un amigo

El menor de 15 años que mató a su amigo de la misma edad cuando jugaban con un arma cargada , fue trasladado a una residencia socioeducativa del Copnaf Victoria.Es que luego de ser indagado en libertad por la Fiscal del área de la Sub Unidad de Niños y Adolescentes, Viviana Ferreira, su madre se negó a recibirlo en el domicilio familiar., el responsable de Restitución de Derechos del Copnaf, Ariel Villanueva."El adolescente es menor de 16 años, y conforme a la legislación provincial,", subrayó Villanueva.Según comentó el funcionario, se evaluó si el compromiso con el consumo de sustancias, habilitaba el ingreso a una residencia del Copnaf o una internación en una comunidad terapéutica.Previamente, fue sometido a una pre-valoración en el hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, "porque conforme a lo que se nos informó, el chico".De acuerdo a los datos que surgieron de la investigación, tanto la víctima como al menor homicida contaban con restricciones judiciales luego de haber protagonizado una balacera. Uno de los menores no tenía que salir de barrio Capibá, donde la restricción lo había confinado por estos días y el otro había avanzado 10 cuadras desde el lugar donde debía permanecer, tras el incidente del domingo cuando tirotearon un patrullero en calles Espejo y Yancovich.que"para que lo internen, porque tiene problemas de droga". Según comentó Vanina, el fiscal "Labriola, envió un informe al Copnaf para que intervenga urgente, porque yo fui varias veces al organismo, desde diciembre, pero me decían queSin embargo, desde el Copnaf se desligaron de las acusaciones de la mujer y aseguraron que no registran expediente del menor homicida (porque no tenía antecedentes), lo que no significa que la madre del menor no haya demandado ayuda en las oficinas de la repartición y eventualmente, no quedó constancia del pedido."En los registros del organismo tenemos intervención con otros integrantes de esta familia,, salvo el reciente de la fiscal Ferreira", se despegó Villanueva.