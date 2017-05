Escuela realizó el acto por el 25 de Mayo con la asistencia de un solo alumno

Una escuela de Formosa fue escenario de un singular hecho en el acto celebrado el 25 de Mayo:El hecho se registró en el anexo 1 de la Escuela N° 29 del paraje Palma Mota, en Pozo del Tigre, Formosa, donde cinco de los seis alumnos que forman la matrícula del colegio no pudieron asistir por vivir lejos y por el estado del tiempo. A pesar de la situación, el maestro decidió no suspender el acto del 25 de Mayo.Según el diario La Mañana de la capital formoseña,Además de esta curiosa situación, un hecho llamativo fue la ausencia de la Bandera Nacional durante el acto, por lo que una Bandera de la Provincia fue la que presidió la breve ceremonia escolar.El acto contó con un público inesperado, ya que en la misma jornada se celebraba el día de María Auxiliadora, y un grupo de fieles que se encontraba en la capilla ubicada enfrente de la escuelita se acercó para participar de la ceremonia escolar.El docente Sergio Ortiz explicó que la matrícula de la escuela es de seis alumnos en total, y justificóEntre los asistentes estuvo el cura párroco de la iglesia de Pozo del Tigre, el sacerdote Mario Bellini, quien dijo que trata de estar siempre en la escuela en los días de clases porque los chicos hacen mucho sacrificio para llegar hasta el lugar.Ortiz también manifestó que en esa escuela no hay horarios rígidos, porque la distancia es grande y cuesta llegar, a veces por las lluvias. "Los chicos llegan entre las 8 y las 9, y tenemos clases hasta las 12 y a veces hasta la 1. Acá no hay horarios, terminamos las tareas y nos vamos todos a comer en el comedor que atiende la señora Andrea, que siempre está predispuesta con todos", destacó.