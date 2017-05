Se recupera el perro que apareció con un cuchillo clavado en su cuerpo

La dueña del perro que apareció en un taller mecánico con un cuchillo clavado en su cuerpo, se presentó en la noche de este jueves en la sede de la comisaría primera de Chajarí. En la oportunidad, la mujer le confirmó a Tal Cual que "había dejado el portón abierto y se escapó".Dentro de las explicaciones también habría puesto de manifiesto, el carácter belicoso del perro y que no se descartaba alguna pelea con otro animal.La explicación que se maneja es que en una pelea de perros alguien, que hasta el momento no ha sido identificado, habría utilizado un cuchillo para tratar de separarlos.El perro quedó alojado en la perrera policial, por precaución y para mantenerlo a resguardo ante la semejante herida recibida.El hecho tuvo lugar en la localidad de Chajarí, durante la mañana de este jueves, cuando un hombre que se encontraba trabajando en su taller vio ingresar a un perro de raza Pitbull, con un cuchillo clavado en la zona de la parrilla costal izquierda.Según se informó, de inmediato se dio aviso a las autoridades policiales, como así también a la protectora de animales de la ciudad; intervinieron además, el médico veterinario, Néstor Maltempo, quien atendió de emergencia al can.