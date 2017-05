Murió Zunilda Gobo (PJ), ex intendente de Lucas González y ex directora Departamental de Escuelas. La mujer falleció entre las últimas horas de este jueves y las primeras de hoy. Padecía cáncer desde hacía años, por eso dejó la titularidad de la DDE a fines de 2015. Gobo quedó vinculada a una polémica con el intendente Luis Hanemann cuando asumió, porque una ex empleada municipal -familiar de Gobo-, fue imputada por el robo de una cifra aproximada a los 92 mil pesos de la bóveda municipal.



Zunilda Gobo fue antecesora del actual intendente Luis Hanemann en Lucas González. Era profesora de enseñanza media y estuvo al frente de la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) de Nogoyá, cargo que tuvo que dejan en los últimos meses de 2015 por la enfermedad que tenía.



La mujer quedó vinculada a una polémica en Lucas González, por el robo a la bóveda municipal, por lo que fue imputada María Belén Gobo, ex empleada municipal y familiar de Zunilda, según publicó Análisis.