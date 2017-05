Devolvieron bebé a mamá biológica y dos días después sufrió fracturas de cráneo

Foto: Silvia, la mamá del corazón, acompañada por familiares y amigos Crédito: El Litoral de Corrientes

Después de cinco meses de estar al cuidado de una familia del corazón, quien lo recibió en diciembre del año pasado porque tenía fractura de brazo con solo un mes y medio, la jueza Rosa Esquivel Iglesias determinó que el niño de siete meses debía ser entregado a la madre biológica.



Hasta ayer por la tarde, Valentino tenía cuatro fracturas de cráneo y todo el cuerpo golpeado, además de otros tipos de abusos que pidieron no ser publicados.



La familia del corazón cuestionó la medida judicial y solicitó que controlen el ambiente de la acusada, joven de unos 20 años del barrio San Roque de La ciudad de Corrientes, ya que convivirían con ella y su pareja otros niños. Si bien no está determinado quién le habría ocasionado los últimos daños al niño, internado en terapia intensiva sin poder reaccionar, la mujer oriunda de Colombia estaría detenida.



Además, el diario El Litoral de Corrientes se comunicó con la titular del Copnaf Patricia Nazer quien estaba a cargo del caso hasta la determinación judicial a la que no se puede negar. Hubo varios intentos de comunicación con la jueza Esquivel pero no hubo respuestas.

"Hasta la semana pasada estuvo con nosotros. El viernes pasado la jueza Rosa Esquivel pide que se lo reintegre a su mamá biológica. No nos explicó las razones de esta decisión, dijo que habíamos hecho mal los trámites y que no teníamos autoridad sobre el niño para cuestionar su accionar", contó Karina Sosa hermana de la mamá de corazón de Valentino.



En cuanto al primer incidente, en diciembre del año pasado, así como los abusos de ayer no queda claro quién o quiénes fueron los culpables. "El año pasado esta mujer, Tatiana Zuluaga de 20 años, dijo cuando lo trajo a la guardia del Pediátrico que los golpes fueron ocasionados por su padrastro que a su vez sería el padre de Valentino. Hoy (por ayer) no sabemos qué dijo porque este hombre hace meses estaría en Colombia", relató a este medio gráfico.



"La jueza nos reclamó que trabajamos en el mismo edificio que Desarrollo Social ya que yo me desempeño en el 102. Nosotros solo queríamos ayudarlo, mi hermana tiene otros hijos, nunca tuvo la intención de adoptarlo, sí darle calor de hogar porque vimos cómo estaba sufriendo, en diciembre pasado tenía fracturado un brazo y quemaduras por todo el cuerpo", contó Karina. "Mi hermana se cruzó en el hospital con la mamá biológica quien vio lo bien que estaba el bebé, parece que después de eso lo buscó y pienso que le quiso hacer daño, teniendo el número de mi hermana nunca la llamó para ver cómo estaba su hijo en todos estos meses", agregó.



De acuerdo al parte médico que dieron a la familia del corazón, la única que está acompañando al pequeño en el centro de salud, "Valentino está muy grave, en terapia intensiva con respirador artificial, con cuatro fracturas de cráneo y golpes por todo el cuerpo". Además, la tía del corazón del pequeño relató otras situaciones gravísimas que pidió no publicarlas.



En la guardia del Pediátrico había al menos diez personas acompañando a Silvia Sosa, mamá del corazón, quien no tuvo ánimos de hablar con los medios y pidió a su hermana que intermedie por ella. Durante la visita de este diario al lugar, los familiares se acercaron mostrando fotografías del pequeño en diferentes situaciones cotidianas donde lo mostraban feliz.



"Enojada me acerqué a hablar con la jueza el martes pasado, un día después de haber sido entregado a la madre biológica, sólo le pedí que controle el caso. Sé que sólo pidió un análisis de orina y un examen psicológico a la mujer que ya tenía antecedentes. Cuando hoy me enteré de lo que le sucedió la llamé y le dije: sólo la llamo para avisarle que Valentino está en terapia intensiva", contó. Una amiga del 911 le habría comunicado a la familia del corazón su internación.



Por su parte, Patricia Nazer, titular del Copnaf sostuvo a este medio: "Conozco lo mismo que salió en los medios porque la jueza tampoco me responde las llamadas. Estoy muy dolida porque es una causa que seguimos nosotros y cuando le devolvieron a la madre ya le había presentado a la jueza mi disconformidad, me dijo que no era de mi competencia".



"Cuando teníamos que hacer un seguimiento era muy difícil porque cambiaba de domicilio frecuentemente, la madre biológica. Me enojé porque fue la Policía a buscar al bebé como si lo hubieran secuestrado, cuando estuvo varios meses con ellos, no era la forma de actuar", expresó.



En este sentido, recordó "nuestra tarea es, cuando la jueza lo decide, sacar del seno familiar a un niño que sufre algún tipo de abuso para buscar una familia que lo cuide, por un programa en el que estamos trabajando hace varios meses, se busca una familia antes que institucionalizarlo". "Correspondía que al menos se despida la familia que lo estuvo cuidando no que lo lleve la Policía como lo hizo", opinó la funcionaria.



La hermana de la mamá del corazón del pequeño de tan sólo siete meses, Karina Sosa, pidió que controlen el ambiente donde vive ya que habría otros niños conviviendo con la mujer y su pareja. Estaría detenida, pero viviría en el barrio San Roque.



Hasta ayer por la tarde el pequeño estaba luchando en el hospital de niños, "quiere vivir por eso sigue acá", contó la tía del corazón que le había dicho una de las médicas frente a un estado de salud crítico.