Asaltan y amenazan a una jueza: "Vos metiste en cana a mi hermano"

Foto: Claudia Greco, la jueza asaltada en La Plata. (El Día)

Una jueza fue asaltada y maniatada en su casa de La Plata. Allí los ladrones le robaron una importante suma de dinero y le dijeron que usarán la plata para pagarle a un abogado y lograr la excarcelación de un familiar al que ella había ordenado detener.

La víctima, Claudia Greco, a cargo del Juzgado Correccional 4 de la capital provincial, sostuvo que en medio del episodio uno de los delincuentes le gritó: "Esto es un ajuste de cuentas, porque metiste en cana a mi hermano y queremos plata para pagarle el abogado".



El robo ocurrió a las 11.30 de ayer, cuando la magistrada regresó a su casa de la calle 531, entre 2 bis y 3, de la localidad platense de Tolosa.

Greco llamó a la empleada doméstica, quien le respondió desde el piso de la planta alta. "Apenas abrí la heladera, se me vino encima uno de los dos asaltantes, que me encañonó y me llevó a la escalera", recordó la jueza. La magistrada relató que el ladrón le dijo que un cómplice tenía retenida a la empleada doméstica en la planta alta.



"Ahí vi al otro delincuente, que apenas subí me llenó de miedo, me gritó: 'Esto es un ajuste de cuentas, porque metiste en cana a mi hermano y queremos plata para pagarle al abogado'", contó Greco. En declaraciones publicadas por el diario El Día, de La Plata dijo que los ladrones robaron una "suma de dinero en dólares" y otra "algo menor en pesos", cuyas cantidades evitó detallar.



Los asaltantes tomaron también "varias cosas de oro, como un reloj, pulseras, cadenas y aros", y pertenencias de sus hijos, como "una PlayStation, ropa, botines y zapatillas". Luego "ataron de pies, manos y brazos" a la magistrada, y repitieron la maniobra con la empleada doméstica.

Por último, poco antes de huir, le advirtieron a Greco que no se hiciera "la viva" y escaparon. "Luego, me desató la empleada doméstica. Entonces, avisamos a la Policía, que tardó como 20 minutos en llegar", finalizó la jueza.