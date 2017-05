Piden ayuda para costear tratamiento de niña que tiene leucemia

Su nombre es Narella Victoria Bordón, tiene 3 años y le detectaron leucemia mieloide. Está en tratamiento en el hospital San Roque de Paraná. Hace una semana le dieron el alta tras pasar por quimioterapia, para que descanse. Ahora deberá pasar dos meses con medicación y todo indica que, por como avanzó la enfermedad, irá a trasplante.



Facundo Bordón, padre de la niña, deambulaba junto con ella por la zona céntrica de Concordia. Al mismo tiempo en que había una suelta de globos por Bruno Escobar, la pequeña caminó para pedir uno para jugar. En diálogo con elentrerios.com el joven padre dijo "Ella tiene leucemia mieloide, se la detectaron hace 7 meses y estuvo en quimioterapia en el hospital San Roque de Paraná. Ahora está descansando y luego volverá a internación para ver cómo sigue el caso". Y agregó: "El estudio que tiene que hacerse después me sale 35mil pesos y no sé de dónde sacarlos, no sé qué hacer".



"Hace 7 meses tengo a mi hija internada en Paraná, no tengo ayuda y estoy viendo hace 3 meses si puedo cobrar algún subsidio acá en Concordia para poder seguir con el tratamiento. Allá yo estoy parando en la calle, pero a mí no me importa porque lo único que quiero es que ella pueda ponerse bien", expresó preocupado el hombre.



Sobre su vida, Bordón contó: "Yo laburo en la quinta cosechando, hoy por ejemplo que llueve no pudimos hacer nada. También me las arreglo cortando pasto porque ella tiene una hermana de dos años que necesita también algunas cosas como comer, pañales y a veces no me da el presupuesto por la enfermedad de ella".



"La ayuda que pido no es para mí, es para ella. Aprovecho estos días que estamos en casa para andar por Concordia viendo si puedo conseguir ayuda para sacarla adelante, alimentarla bien, quiero verla bien", dijo.



Acerca de la medicación que necesita Narella, Facundo contó: "Acá nosotros le damos Neupogen en inyección todos los días para que le suban los glóbulos blancos, y después le damos medicación que nos dieron en Paraná los viernes, sábados y domingos", y agregó: "este sábado volvemos a viajar con ella, si bien nos lleva la ambulancia, para manejarme allá no tengo nada, a veces ella no quiere comer la comida del hospital, se pone triste y tenemos que comprarle algo distinto pero es muy feo no tener para comprarle".



"En Paraná yo paro en la calle desde hace 7 meses, mi mujer se queda en el hospital y yo recorro, no me importa dormir en una calle, yo quiero acompañarla y soy grande, no importa en donde duerma o si como o no", indicó el hombre.



Sobre sus pedidos de ayuda, dijo: "Ahora traje los papeles acá al gobierno de Concordia a ver si alguien puede ayudarla a ella, les traje su historia clínica, realmente quiero que ella se recupere, no quiero nada para mí", supo El Entre Ríos.



Sobre la recuperación de Narella y su futuro, comentó: "Según nos dijo el médico, desde ahora queda de alta durante dos meses para ver si su médula trabaja bien, porque hace una semana terminó su quimioterapia, entonces van a ver si su médula trabaja bien, si no sale bien eso va directo a trasplante".



Como datos de contacto, Facundo Bordón dejó su número de celular para quienes quieran comunicarse con él: (0345) 155283340.