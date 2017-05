Ballena Azul: "No han llegado casos" a la Departamental de Escuelas de Concordia

En la guardia del Hospital Masvernat, de la ciudad de Concordia, "fue asistido un adolescente de 15 años tras haber participado del juego de la Ballena Azul, se trata de un caso constatado y documentado", dijo la Dra. Magalí Pérez Garnier. Dijo además que saben que hay otros casos en Concordia que aún no se han constatado que estén relacionados con el juego, pero que se han producido, aseveró.Al mismo tiempo dijo que por el tema del macabro juego de la ballena azul, "no han tenido charlas con los alumnos en las escuelas", aunque, aseveró a. No podemos dar la clase e irnos. Debemos darnos el tiempo de escucha, prestar atención a los estados de ánimo, que haya apertura al diálogo, que se puedan expresar"."Nuestros adolescentes están pasando por una etapa difícil y además, están insertos en una sociedad violenta. La responsabilidad como adultos es buscarles a nuestros jóvenes una sociedad donde prevalezca la paz, la no violencia, el respeto por el otro, el cuidado de su cuerpo y el rescate de valores, que parece que se nos vienen abajo, o que tal vez tienen un enfoque diferente", reflexionó la directora departamental de Escuelas de Concordia.Puso relevancia también en la responsabilidad de la familia: "El chico pasa cuatro horas en la escuela, o tal vez seis, en el caso de las escuelas de jornada extendida, pero el amyor tiempo lo pasa en su contexto familiar".Asimismo entendió que en el abordaje que deben realizar los equipos de salud, justicia, educación, "debemos situarnos en el contexto que tenemos hoy y con el chico de hoy, desde lo cotidiano, frente a ese modelo de familias ensambladas. Si no lo hacemos así, nos alejamos de lo que realmente pasa. Si trabajamos desde la familia modelito de antaño, seguramente vamos a ir al fracaso".Aconsejó nuevamente que en. El afecto, la palabra, no solucionarán el problema, pero será un facilitador en la tarea. No tenemos que quedarnos en el discurso, tenemos que ir a lo concreto, a lo que les pasa a los jóvenes de hoy, respetarlos".