"La Iglesia y los Obispos debemos buscar la reconciliación", dijo Zordán

El designado Obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán, se refirió la propuesta de la jerarquía de la Iglesia Argentina acerca de la llamada "reconciliación" respecto del accionar de la Dictadura Cívico Militar que asoló al país entre 1976 y 1983, dijo estar preocupado por "la grieta que se ha profundizado", y aclaró que reconciliación no es impunidad.



Al ser consultado durante la conferencia de prensa que brindó este miércoles en la Curia, Zordán expresó que "este es un tema que se trató durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que se llevó a cabo a principios de mayo. La preocupación del Episcopado sobre la reconciliación no es nuevo y recuerdo que siendo seminarista, a principios de los años ochenta, los Obispos de aquel momento ya plateaban este tema".



Zordán consideró que "en los últimos 20 años, la controversia ?para no hablar de grieta que es una palabra bastardeada- y el enfrentamiento en la Patria se ha profundizado y llegamos a situaciones muy complicadas. La función de la Iglesia en general y de los Obispos en particular es la de ayudar a la reconciliación. Si la palabra reconciliación nos trae algún malestar, busquemos otra, pero en definitiva se trata de buscar el encuentro que no quiere decir impunidad, sino que significa buscar primero lo que nos une, dejando de priorizar lo que nos divide y nos separa".



Asimismo afirmó que "cuando la Iglesia habla de reconciliación o la propone, se exige el reconocimiento del error, la falla o el pecado, asumir y pedir perdón y reparar el daño. Cuando hablamos de reconciliación estamos hablando de esto, no estamos hablando de impunidad y me parece que se ha entendido mal la palabra reconciliación cuando la planteó el Episcopado", agregó el futuro Obispo de Gualeguaychú. (Radio Máxima)