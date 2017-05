Dos alumnas iban de la mano, el director las separó y protestaron con carteles

Las palabras de las alumnas

Las expresiones de cariño no están permitidas en el exclusivo colegio Manuel Dorrego de Morón, o al menos así se lo hizo saber el martes su director a dos alumnas de 14 y 15 años que caminaban de la mano durante el recreo.. Entonces, según contó el centro de estudiantes, el director Gustavo Martínez se les acercó y les dijo: "Tengo amigos homosexuales y no dejo que se besen adelante de mi hijo".Sin saber qué era lo que habían hecho de malo, las chicas se separaron, pero la bronca del resto de los estudiantes que presenció la escena se hizo sentir igual. Hicieron charlas, reuniones, que luego terminaron con una sentada masiva en apoyo a sus compañeras. También empapelaron la, según informó el canal Todo Noticias (TN). Desde el ministerio de Educación de la Provincia, Andrea Duré, la directora del área de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, aseguró que las expresiones de cariño no están prohibidas en los colegios sino que, por el contrario, se intenta reforzar la unión y el respeto., una de las estudiantes obligadas a separarse.A pesar de que ellas le contestaron que solamente querían permanecer tomadas de la mano, el director le respondió que él era la autoridad y por eso debían acatar su orden.Según contó al portal SN Online, Camila le planteó al director que estaba cansada de no poder estar junto a su pareja, cuando compañeras de ellas podían estar tomadas de la mano de sus novios sin que nadie les dijera nada.Los estudiantes se organizaron en asambleas por turno, donde discutieron y rechazaron estas expresiones y discutieron medidas de acción a seguir para que no vuelvan a escribirse capítulos de discriminación como éste en el seno de la escuela.