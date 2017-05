En Concordia ya quemaron más de la mitad de los contenedores que colocaron

Más de la mitad de los contenedores de plástico que fueron colocados en la vía pública fueron quemados, vandalizados, apropiados. Según un relevamiento realizado por el área de Políticas Ambientales de la municipalidad de Concordia dejó sentado que en esa localidad quedan 119, cuando, según argumentan desde la comuna, deberían ser el doble de esa cantidad.



"Cuando tomamos la gestión a fines de 2015, lo primero que se hizo fue un relevamiento de la cantidad de contenedores que existían. No teníamos el número exacto ya que se había hecho una compra pero no sabíamos cuantos se habían destruido o robado o vandalizado", explicó Martin Armanazqui, Director de Políticas Ambientales de la municipalidad de Concordia. En ese sentido, indicó que analizaron dónde están, en qué condiciones se encuentran y si el servicio de recolección tiene frecuencia y realiza la descarga de manera correcta.



Además de los incinerados y destruidos, otros que fueron llevados a domicilios privados. "Hay gente, empresas privadas o instituciones que se los apropian; los toman como si fueran personales. Los toman como si fueran de ellos, los meten adentro y evitan que el vecino los pueda usar", añadió.



Un contenedor de plástico de 1.100 litros cuesta $ 10.000.



Consultado sobre la posibilidad de reciclar material plástico para fabricarlos, Armanazqui explicó que han comprado seis campanas de reciclado para material plástico, denominados eco-box o puntos limpios. No obstante, dijo que los contenedores como los colocados en las calles son construidos por la industria y que para poder fabricarse aquí en forma masiva deberían tener un ingreso importante de material plástico.



El sistema de contenedorización funciona con un horario fijo. Los vecinos deben depositar sus residuos en las horas previas a que cruce el camión recolector. "Esto no significa que no estén haciendo el puerta a puerta. La municipalidad cuenta con un servicio mixto", dijo. Por ende, en las zonas más pobladas se agregaron los contenedores. Pero los recolectores siguen recogiendo los residuos de la puerta de cada domicilio. Además, hay camiones que no cuentan con la tecnología necesaria como para cargar los contenedores.



Más adelante, Armanazqui indicó que actualmente, a través del proyecto Hábitat, se ha generado la compra de 172 contenedores de chapa de 1.000 litros que van a reforzar los cinco barrios que componen la zona sur de la ciudad: Ex Aeroclub, María Goretti, Carretera La Cruz, Tiro Federal y Almirante Brown.



Por otra parte, dijo que en el Concejo Deliberante hay un proyecto que establece la posibilidad de adquirir contenedores más grandes, como los que se utilizan en Paraná, pero se requiere camiones especiales con carga lateral que puedan vaciar esos contenedores. (Diario Junio)