Con 66 años, corre, escala, cruza ríos a nado y hasta un desierto en bicicleta

Silvia Córdoba es oriunda de La Cruz, Corrientes, jubilada como maestra de grado, mamá de 7 hijos y apasionada del deporte.Su amor por el deporte nació como una casualidad y del modo más amateur. Hace 36 años se mudó a Presidencia Roca, en Chaco, donde vivía en una estancia a 15 kilómetros de la ciudad. Fue allí queEl "running" se apoderó de su rutina, aunque en ese momento no lo conocía por ese nombre, sino que era el medio de transporte para llegar a la escuela rural donde trabajaba.: "Corrí 12 años descalza, en arena, por agua, por barro, por tierra arada pero no sentía nada porque", recordó Silvia.En el interín, veía de cerca la vida de comunidades originarias del Chaco. Y. A la hora de la salida, volvía a descalzarse y hacía el recorrido inverso hasta su hogar.Su espíritu aventurero era de extrañarse. En esa época, hace 36 años, "la mujer no hacía lo que hace ahora". Correr, andar en bicicleta, y nadar en forma solitaria le ganó una fama de "bicho raro", aunque su desempeño despertaba "fascinación" en sus alumnos y la admiración de sus allegados.Corrían los últimos años de la década del 90 cuando se muda con su familia a Corrientes. Sus hijos, ya en la facultad, le advirtieron: "Mamá, te comprás zapatillas; ni loca vas a salir descalza a correr en la ciudad".. Lo hacía por el puente "que era el lugar que conocía", y siempre sola y sin compañía de otros.Un día, uno de los corredores que recorría la Costanera, la invitó a participar a una carrera: "Yo estaba intrigada porque no sabía cómo era, nunca corrí para competir, todo era amateur lo que hacía hasta ese entonces", cuenta de esos días. Así fue cómo conoció el mundo de la competencia. Un mundo donde no había mujeres de su edad: "Eran todos hombres, en mi categoría no había mujeres"."Corrí, me dieron mi primera medalla, y ahí no paré más, porque como se dice es una "adicción", porque una pasa a depender mucho de eso. Yo. Me hago los chequeos anuales y me dicen - 'Silvia estás perfecta', y eso para mí es más gratificante que un trofeo porque es calidad de vida que yo estoy incorporando", sintetiza.Silvia aprendió a correr sola, y aunque en el camino cosechó amigos de todas las latitudes, esta costumbre no se modificó. "No tengo grupos para correr, entreno sola, me muevo sola, entonces no estoy esperando y no hay excusas, aunque llueva o truene estoy corriendo, andando en bici, nadando sea invierno o verano".. Y es el mayor ejemplo para todo lo que hagamos en la vida", enfatiza. Y señala que en su familia todos son deportistas y explica que puede deberse a que "debe haber algo de genes, del verme, porque yo hablo y le inculco a mis nietos que el deporte hace bien, que es salud".Y los genes también explicarían su propia historia. Al ser consultada sobre si tenía referentes en el rubro, no duda: "". Aún con su edad, anda en bicicleta y Silvia la describe como el "alma matter de su familia", y como un "ejemplo de vida".La persona que le dio la vida, cuenta, "jamás tiene mala onda, siempre está alegre y brindándose a la comunidad". Además de usar la bicicleta, nada en el río en verano y sale con sus amigas una vez por semana.Es una mujer "gestora y que promueve actividades", "en vez de quedarse encerrada con el camisón la chancleta mirando tele en su casa". Por eso es su referente, porque es "un ejemplo de no dejarse estar".Consultada sobre el consejo que le daría a las personas que recién arrancan en un estilo de vida saludable, el primero es, justamente éste, no dejarse estar. "y cada vez más tu cuerpo va a pedir eso, habituate tanto hasta que sea una rutina" y empezá de a poco porque, como se dice, el "cuerpo se acostumbra".Si se asume como estilo de vida, probablemente la alimentación y los hábitos se modifiquen junto a la rutina. Y esto es clave. Silvia no fuma, no toma y, si bien no tiene una dieta estricta, come carne magra dos veces por semana, mucha fruta y verdura. Además, nunca se estanca en sus objetivos. Ahora tiene la convicción de realizar buceo y practicar parapente.