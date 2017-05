Aseguran que el estado de la Ruta 20 empeoró debido a las lluvias

Baches, cráteres forman parte de la ruta provincial entre Gualeguaychú y Basavilbaso. Además no tiene señalización -salvo pequeños tramos- , transformándose de noche en una ruta peligrosa. Los lugareños evitan circular, sobre todo "cuando hay neblina o con lluvias, reduciéndose la visibilidad, no sabiendo por dónde se transita, debido a que no se cuenta con una referencia", indicó un productor que vive en la zona de Rincón del Gato.Por si esto fuera poco, hay que atravesar un par de puentes, lugar donde la neblina se hace más espesa, fundamentalmente en el que cruza el arroyo del gato, donde no hay barandas en uno de sus costados., pero más peligrosa.recorrió los 100 kilómetros que separan Gualeguaychú de Basavilbaso con extremo cuidado, teniendo en cuenta los baches y el asfalto levantado en ciertos sectores de la banquina. En horas del día se puede circular con cuidado, mientras que de noche, debe reducirse la velocidad por la falta de demarcación en la ruta.La página cristal urdi, hizo referencia a uno de los tantos accidentes que se registran en la Ruta 20 en la noche del último sábado, cuando Alicia Stauber viajaba, alrededor de las 21 en su coche Peugeot 207 rumbo a Basavilbaso.A pesar de conocer la mayoría de los tremendos pozos que tiene esa parte, no pudo evitar caer en uno, a pesar de ir a 80 kilómetros por hora, lo que produjo la rotura de las dos ruedas del lado del acompañante, arrancando la parte de abajo del coche, daño en la caja de cambios y embrague. Como si esto fuera poco, tuvo que esperar varias horas hasta que llegó el auxilio debido a la escasa señal en la telefonía celular.El lunes, en horas de la mañana en la sede de la Zonal XI de Vialidad Provincial, se llevó a cabo un nuevo encuentro entre el Jefe de la repartición, Federico Villanueva, con integrantes de las distintas juntas de gobierno del Departamento.En la oportunidad, el funcionario indicó que esta semana "no arribarán los camiones para llevar la broza a distintos puntos rurales que esperan con ansiedad el material para mejorar sus caminos".Por otra parte, quedó claro que el nuevo sistema para que lleguen las partidas de dinero para comprar gasoil, es más lento que el anterior y demoran el pago a quienes proveen de combustible a la repartición provincial.También se remarcó -una vez más- la necesidad "imperiosa de contar con una retroexcavadora con orugas en la zonal, algo que "facilitaría las tareas a encarar en las zonas más complejas".Gustavo Cabrera de la Junta de Gobierno de Perdices, señaló que tiene "que salir con un carro tirado por caballos, otra no me queda por el estado de los caminos". Por su parte, Oreste Fiorini, de la Junta de Gobierno de Costa Uruguay Sur, indicó que está trabajando con "maquinaria propia y de la junta para darle transitabilidad a los caminos".La Zonal de Gualeguaychú, cuenta con una dotación de maquinarias que dista de ser la ideal y con poco personal para trabajar en uno de los Departamentos que más kilómetros tiene la provincia.Respecto al puente sobre el Sauce se remarcó que todavía "no está habilitado", aunque más de un productor y vecino pase por el mismo, con los riesgos que esto ocasiona.En cuanto a los puentes de Palavecino y Rincón del Cinto se han "realizado mejoras parciales", concluyó el funcionario.