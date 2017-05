Investigan presunto abuso de un niño en el baño de una escuela

"Mi hijo no quería ir más a la escuela. Lloraba y decía que tenía miedo. Él tiene 6 años y va a primer grado, en el turno mañana. Yo le preguntaba qué le pasaba, pero no me decía nada. El 16 de este mes fuimos al supermercado y cuando vio algunos hombres le agarró un ataque de pánico. 'Mamá llevame a casa', me pidió desesperado. Nos fuimos. Entonces me contó que no quería ir más a la escuela porque lo habían agarrado unos chicos, tres chicos grandes, en el baño de la escuela; y que ellos le habían tocado todas las partes del pene", relató Beatríz.



Esta mujer, que sufre a la par de su hijo, quiere resguardar la identidad del pequeño. "Tomé la medida de llevarlo primero para que lo vea el pediatra, que lo revisó. Luego, me fui derecho para la Comisaría de la Mujer, donde radiqué la denuncia. Entonces, médicos policiales también lo revisaron. Finalmente, fui a la escuela, donde la señorita en principio me dijo que el hecho no pudo pasar en horario de clases, porque ella no dejaba salir a los chicos al baño. Después, reconoció que sí los dejaba ir, pero los miraba desde la puerta", manifestó la mamá.



Según pudo saberse, apenas la noticia llegó al Ministerio de Educación, este martes, supervisores de esa cartera desembarcaron en el establecimiento educativo para contener a la madre y al niño. En ese sentido, se habrían firmado acuerdos para que la víctima siga recibiendo educación en su domicilio, mientras su situación se regulariza. "Me ofrecieron darme tarea para la casa, para que siga estudiando. También quieren que participe de talleres. En la reunión también estuvo la directora de la escuela. Ella había tenido charlas con mi hijo, cuando yo me tenía que quedar a su lado. Ella veía que pasaba algo. Mi hijo no contaba nada porque tenía miedo, pero cuando venía alguien se escondía abajo de la mesa. Tenía comportamientos extraños", explicó la mujer.



Mientras un equipo interdisciplinario contiene al niño, investigadores tratan de precisar qué tipo de abuso sufrió el menor y quiénes son los responsables del hecho. En un principio se pensó que podría tratarse de alumnos de cursos superiores, pero esta hipótesis habría perdido fuerza con el correr de las horas. La mira apuntaría ahora a personajes ajenos a la comunidad educativa. (El Litoral)