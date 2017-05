Piden que se active la búsqueda de joven que se perdió en Machu Picchu

La familia de Federico Farías denunció que el último contacto que tuvieron con él fue hace 19 días. Piden que se active una búsqueda a nivel nacional con profesionales y rescatistas especializados.



"Si mi hijo está perdido en la selva, cada vez pierdo más las esperanzas de encontrarlo", dijo el papá de Federico Farías, el argentino desaparecido en Machu Picchu, en un video que grabó desde Perú. Es un pedido de ayuda para encontrarlo. "Estoy pidiendo que me ayuden a buscarlo, necesito más gente, esto es muy grande", ruega este hombre que se debate entre la esperanza y la desesperación por sentir que los días corren.



"Siguen pasando los días, las fuerzas que me prometen no terminan de llegar, llueve y, si mi hijo está perdido en la selva, cada vez pierdo más las esperanzas de encontrarlo", dice y más adelante agrega: "Yo sé que lo voy a encontrar y sé que ustedes me van a responder y me van a ayudar".



Él dirige su mensaje a todo aquel que pueda colaborar. Y hace un pedido especial a "sus hermanos peruanos" puesto que, tal como predica, necesita de personas conocedoras del lugar para poder encontrarlo y volver su búsqueda más fructífera.



"Como les digo, pido al corazón de los hermanos americanos que puedan darme una mano, sentir ese abrazo de todos mis hermanos, que mi hijo pueda sentir todo eso", pide y aclara que "las cosas que se pueden hacer diplomáticamente ya están hechas, hoy espero solamente la respuesta de mis hermanos"



"Los quiero a todos y espero encontrar a mi hijo", concluye el papá de este marplatense de 21 años que desapareció hace 19 días. La última vez que tuvo noticias de él fue el 4 de mayo cuando su hijo estaba en la localidad peruana de Aguas Calientes en medio de un viaje que realizaba como mochilero junto a sus amigos. Ese día, Federico les explicó que se iría solo hacia Machu Picchu por un camino alternativo. Sin embargo, todas sus pertenencias -incluida su mochila y su pasaporte- están en el último hostel donde estuvo.



Bajo el hashtag #TodosSomosFede sus seres queridos buscan generar consciencia y difundir el caso para que gane visibilidad y conseguir así la ayuda que necesitan. "En Perú están buscando a un muerto, no tienen apuro, nosotros buscamos a un vivo", escribió su prima a través de la red social Twitter.



Además, a través de una petición de Change piden que "se active una búsqueda a nivel nacional con profesionales y rescatistas especializados". Y explican: "El padre y su hermano están buscando por la zona selvática y alrededores como pueden, y hay algunos policías peruanos colaborando pero esto no es suficiente. Desde cancillería argentina y el consulado peruano nos dieron todo su apoyo para que comience la búsqueda. Es necesario un operativo de rescate de mayor magnitud, y que rastreen abarcando un amplio radio. Que la búsqueda sea a nivel nacional".