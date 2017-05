Trabajadores del hospital donde vive Barreda quieren echarlo

El odontólogo Ricardo Barreda recuperó su libertad el 20 de mayo del año pasado, luego cumplir la condena por el cuádruple asesinato de su familia. Desde entonces está internado en el Hospital Magdalena Villegas de Martínez de Pacheco, a pesar de que fue dado de alta hace casi un año.



Trabajadoras y trabajadores del hospital no quieren más al femicida vagando por sus pasillos y exigieron que las autoridades municipales, provinciales y el Pami resuelvan su destino. Mediante un video que publicaron en las redes sociales, piden que Barreda deje el lugar porque asusta a médicas y pacientes y "usa las instalaciones como un hotel".



"Este paciente ingresó hace un año y medio, con una patología que fue curada y el diagnóstico actual no justifica internación", explicó Viviana, trabajadora del hospital.



Además, aseguran que Barreda es agresivo, que sale a comprar whisky y que hasta atemoriza a muchas pacientes que se sienten incómodas con la presencia de un conocido femicida. "Se burla, se ríe, se cree el dueño del hospital, se pasea como si nada, realmente me indigna", dijo Roxana, enfermera del hospital.



Martín, trabajador del hospital, expresó su malestar con la presencia de Barreda, porque dice que le dan protagonismo a un asesino. "No me gusta ver como los demás se divierten sacándose fotos con ese asesino que sigue siendo Barreda", sostuvo.



Barreda vive en el hospital desde que obtuvo la libertad el año pasado, tras casi 24 años en prisión. Su última mujer, Berta, falleció hace un tiempo y él fue internado por un cuadro de demencia senil, aunque los médicos dicen que ya está recuperado.