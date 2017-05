La Justicia Federal le negó el 2x1 a Luciano Benjamín Menéndez

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Córdoba desestimó el pedido de aplicación de ese cómputo para las penas de prisión en la denominada causa Menéndez III (La Perla), en la que el represor fue condenado a cadena perpetua por secuestros y torturas contra perseguidos políticos en 655 hechos, entre otros crímenes.



El mismo rechazo del TOF1 alcanzó al ex suboficial de Inteligencia del Ejército Oreste Valentín Padován, en las causas Menéndez III y Brandalisis, y al ex oficial de inteligencia Jorge Exequiel Acosta en la causa Menéndez III, ambos condenados a prisión perpetua.



Además, rechazó por segunda vez una solicitud de 2x1 en favor de otro suboficial de Inteligencia del Ejército, Carlos Alberto Díaz, con sentencia condenatoria en ambas causas.



Por otra parte, el TOF de Formosa rechazó la excarcelación por el 2x1 del ex comisario torturador Agustín Echeverría y el TOF1 de La Plata dictó una sentencia similar respecto del ex agente penitenciario Héctor Raúl "el Oso" Acuña, también condenado por tormentos, informó el sitio fiscales.gob.ar.



El Tribunal platense consideró por mayoría inaplicable el 2x1 a Acuña porque la ley que contemplaba ese beneficio rigió de 1994 a su derogación en 2001, es decir, ni al momento de la comisión de los crímenes ni cuando el torturador fue condenado en 2006.



El mismo argumento utilizó el TOF de Formosa respecto de Echeverría pero agregó además que el 2x1 es inaplicable a condenados por crímenes de lesa humanidad porque los delitos aberrantes "no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción para evitar su impunidad".