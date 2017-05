La empresa aérea Avianca comenzará a volar en la Argentina en julio

La empresa aérea Avianca comenzará a operar el 11 de julio con un vuelo diario entre Buenos Aires y Reconquista (Santa Fe). "Hay que conectar la Argentina que tiene menos vuelos que hace 30 años", dijo Germán Efromovich, el dueño de la empresa de origen colombiano.



De acuerdo con lo anunciado por el propio Efromovich en conferencia de prensa, posteriormente se sumará también un vuelo diario entre Buenos Aires y Villa María (Córdoba) y progresivamente se irán agregando más destinos. En los planes figuran vuelos entre Aeroparque y Villa Gesell, Necochea, Tres Arroyos, Olavarría, Mar del Plata, Concordia y Puerto Madryn, que serán cubiertos con los dos aviones ATR72 con capacidad para 70 pasajeros que actualmente se encuentran en el hangar de la compañía en el Aeroparque Jorge Newbery.



Efromovich indicó que está previsto que se instale un hub (centro de conexión) en Córdoba, desde donde planea volar a ciudades como Santa Fe, Santa Rosa (La Pampa), Resistencia, Río Hondo, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Iguazú, Rosario, Tucumán, Salta y Jujuy, entre otras. De esta manera se aliviaría el paso en Aeroparque, ya que estos recorridos hoy están obligados a pasar por dicho aeropuerto. Agregó que una vez que se le haya otorgado la ruta a Tucumán, instalarán en esa provincia un hub y desde allí se iniciará una operatoria similar con destinos cercanos, y aclaró que esa ruta no se solicitó aún porque el aeropuerto tucumano recién estará operativo a partir de septiembre.



Qué ocurrirá en 2017



La empresa espera tener cinco aviones volando en el país antes de fin de año. Sumados a los dos que ya se encuentran en la Argentina, hay otros dos que ya están "pintados y listos para llegar" pero siguen en Toulouse, Francia. "Fuimos a buscarlos y no los recibimos porque no sabíamos cuándo iba a terminar esa novela ", dijo Efromovich en referencia al conflicto de intereses por la compra de MacAir Jet, la aerolínea vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri.



La inversión inicial de la empresa para comenzar a operar en el país se aproxima a los 180 millones de dólares, entre seis aviones de 25 millones cada uno más entre 30 y 40 millones extra para lanzar la operación. Proyectan volar cerca de 125.000 pasajeros antes de que termine el año y generar 500 puestos de trabajo directamente. Desde Avianca aseguran que indirectamente crearán empleo para otras 1700 personas. En principio contratarán 50 pilotos y 50 comisarios de vuelo y aseguran no tener "ningún problema con los sindicatos".



Avianca es parte de Star Alliance y como parte del programa de marketing, en cuanto la aerolínea empiece a funcionar, se pedirá el registro en la alianza para agregar los beneficios de la red como la posibilidad de intercambiar millas por vuelos.



Cómo es operar en la Argentina



Con respecto a los costos operacionales que se manejan el país, el empresario dijo: "No sé si es caro volar en la Argentina, pero va a salir más barato cuando volemos nosotros."



En tanto, Efromovich dijo que se encuentra "muy desilusionado" con su experiencia comercial en la Argentina. Agregó: "La Argentina quiere salir adelante, quiere volver a ser la quinta economía del mundo como era hace 50 años. La impresión que uno tiene es que el presidente Macri quiere eso. Pero, por las herencias antiguas, hay muchos malos argentinos que están acostumbrados a mamar del pecho de la vaca que se llama 'gobierno', mientras otros trabajaban. A esos no les interesa el cambio porque no quieren trabajar, quieren acomodarse".



"Esta fue la quinta economía del mundo y en los últimos sesenta años la destruyeron. Es cuestión de laburar, de doblarse las mangas y trabajar", sentenció.



Además acusó a "esas personas" de plantar mentiras o falsedades como "la supuesta historia de conflicto de intereses". Al respecto dijo que él no veía un problema entre comprar una empresa de la familia del presidente y luego solicitar el pedido de rutas al gobierno ya que en el resto del mundo es un procedimiento rutinario. Agregó: "Para nosotros sería una honra que las empresas del grupo Socma fueran socios nuestros. Lo diríamos. No hay ningún pecado en ser socio de una empresa, ni habría como tener beneficios del Estado porque nosotros no construimos carreteras, ni túneles ni puentes".