En Concordia, el río Uruguay no superará los 11 metros

El presidente municipal Enrique Cresto se reunió con autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), funcionarios municipales y representantes de las fuerzas de seguridad. El análisis del panorama de situación que plantea el repunte en los niveles del río Uruguay motivó el encuentro entre las instituciones.



El parte ofrecido por el Área de Hidrología de CTM en la reunión indica que "en las próximas 24 horas el río no superará los 10,50 metros" en la escala del puerto local.



Asimismo, indican que las lluvias pronosticadas para esta semana podrían influir en el comportamiento del Uruguay; no obstante, desde CTM consideran que aun con tendencia creciente el río no superará los 11 metros.



El encuentro, realizado en las primeras horas de la tarde, contó con la participación del secretario de Desarrollo Humano y Salud Guillermo Echenause; el presidente de la Delegación Argentina ante CTM Roberto Niez; técnicos de Hidrología del organismo binacional y autoridades de la Policía, Prefectura, Gendarmería, Ejército y Bomberos Voluntarios.



Estamos en una situación distinta a la última inundación



Cresto señaló que "fue una reunión de carácter preventivo y para estudiar juntos la situación que tenemos. Si bien no hay un estado de alerta, se está haciendo un monitoreo diario porque queremos estar atentos".



Por otro lado, remarcó que "hoy la conclusión es que más allá de las lluvias que se esperan y están anunciadas para los próximos días, el río no superaría los 11 metros".



En este sentido, aclaró que - a diferencia de otras crecientes - "hasta los 11,50 metros no tendríamos que evacuar a ninguna familia", lo que evidentemente es muy distinto al 2015 "cuando a esta altura ya teníamos unas 70 familias, que son las que hoy ya fueron reubicadas", dijo el intendente.



El municipio remarca que con el proceso de relocalización de familias en otras tierras, la erradicación de las zonas inundables y las políticas públicas para la reutilización de estos espacios en sectores de recreación y uso comunitario, contribuyen a evitar el problema de las evacuaciones y todo lo que ello implica con el primer repunte en los niveles del río.



Tras indicar que si bien el agua afecta la zona de la Costanera, "ésta se puede recuperar rápido, pero acá lo importante es que esto no está afectando a las personas" lo que de todas maneras no quita "que no estemos monitoreando la situación y trabajando en equipo de manera organizada", destacó Cresto.



No hay que llevar preocupación



Por su parte, Roberto Niez, presidente de la Delegación Argentina de Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, coincidió con el intendente, detallando que "si bien hay lluvias previstas, esto no produciría cambios sustanciales en el río en lo que es la altura de hoy. Son pronósticos los que manejamos pero por el momento hay tranquilidad porque no hay nada que haga prever que se superen los once metros por lo tanto no hay que llevar preocupación".



En cuanto a cuál es el panorama aguas arriba, Niez manifestó que en tres días más se espera una importante afluencia de agua desde el norte, "pero el nivel del lago Salto Grande ha bajado, por lo tanto, va a poder contener y no traerá consecuencias aguas abajo", concluyó.