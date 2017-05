Docente golpeada tiene "miedo" porque la madre amenazó con prenderla fuego

Sociedad Detuvieron a la mujer que agredió e insultó a la docente de su hijo

La docente que fue insultada y agredida por la madre de un alumno en una escuela del distrito bonaerense de Tigre dijo que tiene "miedo", ya que la mujer amenazó con prenderla fuego, y que no se siente "preparada" para volver a trabajar en el establecimiento.Eliana Romero, la protagonista de la agresión contra la maestra Vanesa Segovia, fue demorada el domingo, luego de ser denunciada por el Municipio de Tigre, cuyas autoridades pidieron que se le aplique el artículo 74 de la Ley Provincial 14.898, que prevé el arresto de padres que agredan a docentes.La Comuna también anunció que se les entregará botones antipánico para prevenir este tipo de hechos.La maestra Segovia contó que fue agredida por Romero el pasado viernes, una situación que fue registrada en un video difundido en redes sociales, porque le reclamó que pase a buscar a su hijo de seis años, quien llegó a permanecer una hora después de finalizada la clase con los docentes de la Escuela 46 de la localidad de El Talar."No me atendía mi teléfono, que lo tiene registrado. Cuando la llamé con otro, me dijo que no podía venir porque estaba tomando mate, a pesar de vivir enfrente", añadió en declaraciones al canal TN.

Cuando finalmente se cruzó de calle, la mujer insultó y agredió a la docente, cuando ésta le reclamaba por su actitud."A esta mujer no le entraba palabra. Ahora me enteré que agredió a otra maestra en el jardín de al lado, donde tiene dos nenes, porque le reclamó un certificado", expresó la maestra.También señaló que "gracias a Dios" solamente llegó a recibir un "cachetazo" por parte de Romero, de quien dijo también que posee antecedentes penales, aunque se negó a comentar de que naturaleza.La maestra Segovia señaló que en las últimas horas mantuvo una reunión con directivos para analizar cómo va a ser su futuro, pero por el momento no siente "preparada" para volver a la escuela, a pesar de reconocer que recibió un contundente apoyo del resto de los padres y de la comunidad educativa en general.Tras la denuncia realizada por el Municipio la mujer fue detenida y remitida a la comisaría quinta de El Talar.La legislación vigente prevé para padres de alumnos que agredan a docentes hasta 30 días de arresto, que podrían extenderse a 60 si la agresión se produce ante la presencia de menores.