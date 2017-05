Invierno más cálido y lluvioso: La prioridad será "proteger los cascos urbanos"

La inundación en la Laguna La Picasa fue un caso testigo: afecta no solo a la provincia de Santa Fe, sino también a la de Buenos Aires. No es el único caso en el cual los desbordes de agua perjudican a los habitantes de un lugar u otro. Ahora desde la secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación advirtieron que. La prioridad será "proteger los cascos urbanos y las localidades rurales mientras se realizan "las obras integrales".Marcelo Rosas Garay, subsecretario de Protección Civil dijo que el pronóstico para la denominada zona núcleo (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) "no es el mejor" ya que se "vienen más tormentas para los lugares afectados, esperamos un invierno cálido y lluvioso y luegoRosas Garay destacó que "para nosotros la prioridad será la protección de los cascos urbanos y las localidades rurales, se plantean situaciones que no serán fáciles de resolver ya que. Es necesario sentarse a una mesa a dialogar y encarar obras integrales". Y aclaró: "No hay que echarle toda la culpa al clima, en la provincia de Buenos Aires se saturaron los suelos por el nivel de exceso hídrico, entonces partimos de la base de que faltan obras y que hay que replantearse el manejo del suelo para que vuelva a tener esa capacidad de absorción".El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó en su informe trimestral deYa el principio de año fue muy lluvioso en nuestro país y en 8 provincias hubo marcas inéditas de precipitaciones; tanto que entre marzo y abril se produjeron 12 récords diarios de caída de agua y otros 15 mensuales.A juicio de Vicente Barros, que es doctor en Ciencias Meteorológicas,, aunque sostiene "que el hombre ha perturbado algunos lugares cuando hizo rutas sin un drenaje debajo o avanzó sobre algunos humedales en los cuales antes no había actividad y ahora se construyeron poblaciones y campos agrícolas".Matilde Rusticucci, doctora en Ciencias de la Atmósfera, ya le había comentado asobre los efectos colaterales de la lluvia. "Con el correr del tiempo sabemos que va a llover más. A eso le sumamos que ahora llueve más de lo normal y sobre un suelo que no absorbe, entonces se inunda", dijo.