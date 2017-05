Foto: Concepción del Uruguay en alerta por la creciente del río Crédito: La Calle

Frente a las costas de Concepción del Uruguay el río llegó ayer a los 5,32 metros, superando en 12 centímetros al registro de la jornada anterior, en un fenómeno por la incidencia de la sudestada tras las intensas precipitaciones acaecidas en Misiones y en el norte de Corrientes.



Este importante incremento del caudal originó que la Junta Municipal de Defensa Civil emitiera y se mantenga en alerta, a los fines de monitorear el comportamiento del río, principalmente sobre lo que acontezca aguas arriba.



En cuanto a la mecánica de trabajo, se supo que durante la mañana y la tarde se efectuaron nuevas recorridas por Cantera 25 y Villa Itapé, los dos sectores más perjudicados cada vez que registra una creciente. No obstante, las familias que residen en las viviendas comprometidas manifestaron su intención de no abandonar sus hogares y aguardar un poco más por cuanto no había complicaciones mayores.

En este contexto, Defensa Civil, en conjunto con el Municipio, regresará hoy a dichos barrios para ver cómo evoluciona la situación, teniendo en cuenta que el nivel del río aumentaba un centímetro por hora.



A todo esto, hay sectores de Concepción del Uruguay que ya evidencian el avance de las aguas. Al anegamiento de los balnearios Banco Pelay, Paso Vera e Itapé, ocurrido desde hace varios días, se sumó en las últimas horas el del Yacht Club Entrerriano (YCE) y del camino de acceso, como las áreas ribereñas del Club Regatas Uruguay, sobre todo las de su marina.



El informe de Salto Grande

Desde el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta CUM) de Salto Grande se hizo saber que en las últimas horas se recibió un aporte de agua de 14.964 metros cúbicos por segundo, que el nivel del embalse llegaba a los 34,96 y que el caudal evacuado en la represa se mantendría en los 14.500 metros cúbicos por segundo. En tanto se estimó que las precipitaciones pronosticadas en la cuenca para la semana podrían hacer incrementar ese valor. Con la operación indicada los niveles en los puertos de Concordia (Argentina) y de Salto (Uruguay) no superarían los 10,50 y 10,80 metros, respectivamente. (La Calle)