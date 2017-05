Corrientes: Padre de una intendenta denunció a su hija por corrupción

El edil electo Eduardo Morales, padre de Verónica Morales Maciel, intedenta de la localidad correntina de San Cosme, sorprendió este domingo durante una entrevista radial al denunciar a su propia hija por supuestos hechos de corrupción.Morales dijo en diálogo con Radio Sudamericana 100.5 que "todos se fijan en otras localidades pero San Cosme es el antro de corrupción más grande de la Provincia".Sin embargo al hecho se suma un antecedente curioso: en 2015 el edil del Consejo Deliberante, había realizado otra denuncia a otra de sus hijas.El concejal electo en 2015 de San Cosme, quien no asumió su cargo hasta este domingo, mantenía una entrevista radial sobre la situación del pueblo tras las lluvias del último mes, cuando en medio de sus quejas apuntó a la actual gestión de su hija: "la gente la está pasando muy mal porque hace falta una cabeza que diga cómo hacer las cosas".Y no conforme con eso, insistió: "debe ser el antro de corrupción más grande de la Provincia". "Me llama la atención que denuncian a Angelina Lesieux en Perugorría, al Intendente de Paso de la Patria, pero la justicia no mira a San Cosme", afirmó.En esa línea Morales habló de supuestas obras "que se consiguieron, para cloacas, que se adjudicaron por gestiones en Buenos Aires, pero no hay un metro de cloaca". Apunando que "se comieron toda la plata, no los ingenieros, sino el Municipio, que sigue cobrando los certificados de obra".Morales manifestó que "están haciendo cualquier cosa porque en vez de sacar el agua, la traen al pueblo y las calles son un desastre". Aclaró que se refiere a lo que pasa en San Cosme, ya que "a nivel provincial están trabajando bien, pero acá no porque no saben cómo sacar el agua".