Encontró a su hija 41 años después tras haber sido vendida por una partera

Víctima perfecta

Primera restitución

Julia fue separada de su hija luego de dar a luz en una clínica clandestina de la ciudad de Córdoba. La partera que la atendió le dijo que su beba había muerto al nacer. No era cierto: en realidad la vendió a otra familia. 41 años después, esa madre y esa hija se juntaron por primera vez.Es la segunda historia de reencuentro que se logra desde el grupo creado para rearmar las historias desechas por la partera Mafalda Journade, que entre 1960 y 1985 convirtió su casa de barrio General Paz en una clínica clandestina, dedicada al tráfico de bebés, publicóA Julia (que prefiere no revelar su apellido) nunca le cerró la versión de la partera. Intuía que su hija estaba viva. En 2015, luego de 39 años de infructuosa búsqueda, le escribió una carta a una hija imaginaria.. Primero obtuvo un dato tibio: podía estar en Buenos Aires. Luego, y gracias a la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Archivo Provincial de la Memoria, Julia tuvo acceso a la partida de nacimiento. Allí supo que se llamaba Claudia. Desde entonces todo se hizo más sencillo.. Allí pudieron darse el emotivo abrazo que les habían negado durante tantos años. Julia también vio por primera vez a sus nietos. "Claudia planea venirse con su familia a Córdoba, para estar más cerca de su madre (64), que siempre la buscó", dijo una integrante de Hermanas y Madres del Alma, organización creada en 2014 por personas que siguen buscando su identidad biológica, de la que Julia forma parte. Madre e hija prefieren por el momento no hablar de lo ocurrido.Julia había llegado a Córdoba con 23 años. Estaba embarazada y su pareja la había abandonado. Una persona que conoció la acercó a la "clínica" de Journade. Sola en Córdoba y sin trabajo, fue una víctima perfecta para la partera.. Según se reconstruyó años después, tras los partos la mujer dormía a las madres y luego les explicaba que sus hijos habían muerto. También engañaba a los padres adoptivos, diciéndoles que esos niños habían sido abandonados por sus familias. Así los vendía.Soledad Piñero (40) fue, en 2015, la primera víctima de Journade en encontrar a su familia biológica. También era miembro del grupo Hermanas y Madres del Alma.Para que Soledad se encontrara con su familia tuvo que ocurrir una desgracia: la muerte de su madre, cinco días después del parto, en 1977. Por este hecho Journade fue condenada a siete años de prisión. Salió a los cinco, por buena conducta.Durante el juicio, Journade declaró que la bebé de Ana Beatriz Piñero (mamá de Soledad) no había muerto, tal como le hizo creer a su familia, y que había sido entregada a otros. Por esa declaración conoció su apellido real y pudo juntarse con parte de su familia.