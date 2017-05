Veterano de guerra: "Tiene que caer la mentira de que todo ocurrió en Malvinas"

"Se tiene que caer la mentira de que todo fue allá", enfatizó

Barcos, que aseguró que el 21 de mayo de aquel año enfrentó junto

a su compañero de trinchera y soldado conscripto también Antonio

González a un grupo comando británico en la Base Aérea Militar de

Comodoro Rivadavia, con un saldo de al menos dos atacantes muertos

después de un intenso tiroteo.

"Es bueno saber qué pasó, para que este incidente se sepa, se

conozca, y que ésto ayude para que todos nosotros seamos

reconocidos, todos los que hicimos algo. Hay 17 muertos -en el

continente durante la guerra-, no es joda. Pasó en todas las

bases; lo dicen los ingleses, no lo decimos solamente nosotros",

remarcó el ex "colimba" en diálogo con NA.

Barcos recibió su diploma como Veterano de Guerra, pero no goza

de los beneficios previstos por ley para los ex combatientes y

actualmente forma parte del grupo de ex conscriptos que acampan en

Plaza de Mayo en demanda de reconocimiento formal, tras haberse

desempeñado en bases patagónicas durante el conflicto.

"Ésta es una mentira que tiene que salir a la luz alguna vez,

se tiene que caer la mentira de que todo fue allá, en las islas",

manifestó el ex integrante de la Compañía Policía Militar

Escuadrón Tropa de la VII Brigada Aérea con asiento en Morón,

convertido ahora en un hombre de 54 años después de haber sido

llevado a la guerra con apenas 18.

"En Malvinas había desplegados más de 12.000 soldados, de los

cuales no más de 4.000 entraron efectivamente en combate. Los

ingleses desembarcaron en San Carlos y fueron caminando hasta

Puerto Argentino, sin resistencia. ¡Había 10.000 tipos! Después

vos hablás con ellos y son todos Rambo. Los laureles se los cuelga

gente a la que no le corresponden", subrayó.

En este sentido, planteó que "la guerra en sí, si no pasaba por

acá -por el continente- no hubiese tenido ningún sentido. Si ellos

-los británicos- podían anular las bases, si tenían resultados

acá, a las islas ni las invadían, ni se molestaban, porque las

islas hubieran quedado aisladas".

"Pero como no pudieron con la Fuerza Aérea, se les complicó,

tuvieron que desembarcar en San Carlos y casi media flota se les

hundió; para ellos fue un golpe terrible que no se lo imaginaban,

ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial les pasó", recalcó.

Además, Barcos fustigó a los oficiales que "salían corriendo

cuando empezaban los primeros combates", mientras que los

soldados, con solo 18 o 19 años, "se quedaban peleando": "Los

tendrían que haber fusilado", exclamó.

"Hay una historia que la gente no conoce. Los soldados se

quedaban peleando y los suboficiales y los oficiales no se querían

quedar, salían corriendo cuando empezaron los primeros combates...

ahora esos tipos están cobrando una pensión y son héroes, ¿héroes

de qué? Los tendrían que haber fusilado", arremetió.

"Nos estamos acostumbrando a hablar mal, tomamos conceptos que

están equivocados, el hecho de haber estado ahí no te convierte en

héroe", insistió Barcos, que agregó que junto al grupo de ex

"colimbas" que acampan desde hace más de nueve años en Plaza de

Mayo está esperando "que el Gobierno haga algo con nosotros".



NA