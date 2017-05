Lanzan función "notificaciones cruzadas" de Facebook, Instagram y Messenger

"Estamos llevando a cabo una prueba para facilitar que las personas puedan descubrir y conectarse con intereses que le importen. Exploramos diferentes formas para ayudar a los usuarios a intercambiar de forma más fácil sus cuentas de Facebook, Messenger e Instagram", le confirmó un vocero de la popular red social a la publicación especializada en tecnología TechCrunch.



La nueva función permite que el usuario de Facebook, por ejemplo, vea en la aplicación si tiene notificaciones pendientes de sus otras cuentas, tanto en Instagram como en Messenger, a través de un pequeño recuadro que le aparecerá en la parte inferior, con pequeños círculos de colores que contienen los números de los avisos.



WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea que Facebook compró en 2014, por el momento no está incluido en esta función.

En relación con estos últimos servicios, el regulador antimonopolio de la Unión Europea multó ayer a la red social fundada por Mark Zuckerberg en 110 millones de euros (US$ 122 millones) por difundir información engañosa sobre su compra del servicio de mensajería WhatsApp en 2014.



La Comisión Europea, que actúa como supervisor de la competencia, calificó a la multa como "proporcional y disuasoria", y sostuvo que Facebook había expresado que no podía unir cuentas de usuarios automáticamente entre la red social con su mismo nombre y WhatsApp.



Por su parte, Facebook aseguró que su actuación fue "de buena fe" y además que sus "errores" no fueron "intencionados".



"Hemos actuado de buena fe desde el principio de nuestra interacción con la Comisión Europea (CE) y hemos tratado de proporcionar información precisa en cada momento", afirmó ayer un vocero de la red social a través de un comunicado.