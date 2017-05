Paisaje blanco en Córdoba y San Luis: Llegaron las primeras nevadas

Problemas en el tránsito

Accidente

También en San Luis

Una fuerte nevada cayó en la madrugada del viernes sobre las Altas Cumbres, en especial en la zona más alta, sobre la Pampa de Achala.Según los reportes de lugareños, la temperatura llegó a los 7 grados bajo cero y se mantiene baja por nubes en la zona de la escuela Padre Liqueno, sector donde se acumuló la mayor cantidad de nieve.Las fotos de la nevada fueron enviadas a La Voz por docentes de la escuela Padre Liqueno.Esta mañana, la Policía Caminera decidió cortar el camino de las Altas Cumbres en el tramo comprendido entre Cañada Honda y Parador Copina. Fue por la presencia de hielo en la carpeta asfáltica.Adrián Delgado, jefe de la Policía Caminera, explicó a Cadena 3 que sólo se registraron "algunos despistes por la fuerte pedrea" en las rutas pero que "no hubo que lamentar consecuencias fatales".Las autoridades permitieron el paso, además, en el camino de las Altas Cumbres que estuvo cerrado también durante dos horas por la presencia de granizo en la calzada.Más temprano hubo un siniestro vial que involucró al ministro de Desarrollo Social, Sergio Tocalli.El funcionario salió ileso en un accidente en el Camino a las Altas Cumbres, en el tramo entre La Posta y El Cóndor. Tocalli viajaba a Traslasierra junto a tres acompañantes cuando cerca de las 9 el conductor perdió el control de la camioneta en la que se trasladaban y chocó contra la montaña y terminó ruedas para arriba. "Veníamos a no más de 30 kilómetros por hora, todos atados, eso hizo que no tengamos mayores inconvenientes más que el susto", contó Tocalli.Las sierras de San Luis amanecieron bajo un manto blanco producto de una copiosa nevada.El fenómeno comenzó esta madrugada, pasadas las 5, en las localidades de La Carolina y Potrero de los Funes.Se trata de la primera gran nevada del año. El intendente de La Carolina señaló a Cadena 3 que la ruta está transitable, aunque pidió a los automovilistas circular con precaución.