El Servicio Meteorológico Nacional emitió este viernes a la madrugada el cese del alerta por tormentas que aún regía para una zona de Entre Ríos. No obstante, dio cuenta de posibles lloviznas que podrían producirse aún durante la presente jornada. Si bien en Paraná no hubo lluvias de gran magnitud durante la víspera, hubo una zona de Entre Ríos, como por ejemplo el departamento Colón, donde las precipitaciones fueron muy intensas.Mientras tanto, la entrada de una masa de aire frío producirá el descenso de la temperatura aunque, según las marcas previstas prácticamente no hay riesgo de heladas en Entre Ríos durante las próximas jornadas.Para la capital provincial se prevé un sábado con temperatura máxima de 15 grados, mientras que el domingo sería levemente superior. No obstante, no se anuncian precipitaciones para el fin de semana, sino que estará algo nublado.