Rosario marchó para pedir justicia por la misteriosa muerte de una maestra

La lluvia persistente y el cielo amenazante no impidieron que maestros y familiares de la docente que apareció muerta y esposada en una comisaría de Rosario marcharan con antorchas y velas para exigir justicia y una investigación profunda para dilucidar qué le sucedió a María de los Ángeles Paris el 3 de mayo pasado.



Los maestros se concentraron en la zona de los tribunales rosarinos y la marcha confluyó luego en la sede del Ministerio Público de la Acusación, donde dos fiscales investigan este caso, y en la plaza San Martín, frente a la delegación del gobierno de Santa Fe. Allí reclamaron que se realice una "investigación seria" para que se esclarezca la muerte de María de los Ángeles Paris, la bibliotecaria que trabajaba en el complejo Gurruchaga.



Antes de que comenzara la manifestación para reclamar justicia, Guillermo Paris, hermano de la víctima, cargó duro contra la actuación de la fuerza de seguridad provincial. "La policía actuó como si hubiéramos estado en la época del proceso", apuntó y contó que al enterarse de la detención de su hermana llamó a la comisaría pero "nunca le pasaron el teléfono". Además, declaró que la policía "no utilizó ningún protocolo y la trataron como a una delincuente" cuando su hermana se había acercado a realizar una denuncia por robo.



Desde el sindicato Amsafé Rosario, que nuclea a los docentes, señalaron que "es un caso de violencia policial por donde se lo mire". El gremio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y los familiares de Paris se presentaron como querellantes. Exigen que la investigación no la lleve adelante la policía de Santa Fe -que está sospechada en esta causa- sino las fuerzas federales.



El 3 de mayo pasado la bibliotecaria de 45 años, quien no sufría ninguna enfermedad -según sus familiares- fue a hacer una denuncia a la seccional N°10, ubicada en la zona norte de Rosario, donde los policías decidieron esposarla y encerrarla en una habitación, luego de que -de acuerdo a la versión oficial- la mujer sufriera una crisis nerviosa. Dos horas después murió de un paro cardíaco esposada y sola en ese cuarto.



El abogado de la familia de la víctima, Sebastián Sancevich sostuvo que la maestra "murió privada de su libertad y la Policía no llevó a cabo ninguno de los protocolos establecidos para casos como estos, en los que una persona tiene -presuntamente- un ataque de nervios". "Es un claro caso de violencia institucional".



El fiscal Luis Schiappa Pietra aseguró que por ahora no surge de la investigación ningún indicio de que Paris haya sido asesinada o que haya habido intención de matarla.



La autopsia indica que murió por un "paro cardiorrespiratorio" pero el análisis se hizo sin peritos de parte. Los familiares descreen de la versión policial.