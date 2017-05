"Locomotora" Oliveras: "Boxeo para demostrar que somos iguales a los hombres"

La campeona mundial de boxeo, Alejandra "Locomotora" Oliveras, visitó el programa, de, y contó cómo fueron sus inicios: "arranqué con esto a los 23 años y mi ídolo era Tyson. Me gustaba porque era un animal salvaje que cuando subía al ring con cualquiera de los dos brazos noqueaba a cualquiera. Ese animal salvaje que tiene adentro lo tengo también yo. Siempre será mi ídolo".En ese sentido, contó que comenzó a incursionar en este deporte desde muy chica, cuando tenía 15 años y luego de ser mamá. "Era una nena y mi pareja me golpeaba. Yo sabía que era fuerte, pero no sabía defenderme. Un día decidí que esto debía cambiar, no quería que me golpeara y yo me quedara sin hacer nada. Me puse a entrenar solita cuando él no estaba. Un día que me vino a pegar le pegué un empujón y rebotó cinco metros. Ahí se cortó la relación, ahí dije basta. No hay que dejarse golpear, eso se tiene que terminar", manifestó.Pese a que consiguió cinco títulos mundiales, asegura que sigue porque "quiero hacer entender que todas las mujeres somos iguales que los hombres. Quiero que se valoren, que no se dejen golpear, que no se dejen lastimar, que se termine esta violencia de género. Yo pude lograr lo mismo que Floyd Mayweather y sin tener el dinero que tiene él. Somos iguales a los hombres, hay que hacerse respetar".Consideró que "muchas boxeadoras se están dando cuenta de que rompí las cadenas de la esclavitud, porque la mayoría se calla. Si hablan y empiezan a pelear por sus bolsas y pedir que les paguen bien, como corresponde, les bajan el pulgar y no las dejan pelear. Ahora muchas siguen mi ejemplo".Contó que recibe mucho cariño de las mujeres que no están arriba del ring y le brindan afecto, contención y la acompañan. Se sienten identificadas porque transmite fuerzas."En el país las boxeadoras no tiran para el mismo lado. Si todas las campeonas nos reuniéramos, pusiéramos un reglamento, un piso y más, todo sería mejor. Deberíamos estar unidas", finalizó.