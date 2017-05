"Alivio y tranquilidad" en la familia de Oriana por medidas tomadas por el CGE

Sociedad El documental de la CNN sobre joven entrerriana víctima de acoso escolar

La familia de Oriana Belén Picotti, la menor de 15 años víctima de bullying que puso fin a su vida en noviembre pasado en la localidad de El Palenque, antemanifestó su "alivio y tranquilidad" por la resolución que tomó el Consejo General de Educación respecto al caso: separar del cargo a María Lorena Weisheim del cargo de Rectora de la Escuela Secundaria Nº 73 a la que concurría la joven, y a Sebastián Daniel Schiebert del cargo de Supervisor Educación Secundaria Zona XIV -titular- del Departamento Paraná., la tía de Oriana, Imelda Bonsi. "Nos sentimos contentos y esperanzados de que la Justicia existe", agregó."Que se haga responsables a los que en su momento no hicieron nada para que Oriana este hoy con nosotros", exigió la mujer al tiempo que recordó que "la rectora fue testigo de todo lo que sucedió ahí dentro de la escuela, siempre supo lo que pasaba, Oriana pidió ayuda a gritos y jamás se la dieron. Eso fue lo que nos dio impotencia y bronca, de nunca habernos informado a los padres de lo que pasaba"."Y segundo, el callate, el no dar su versión, porque jamás nos brindaron información sobre lo que pasó, porque para ellos no pasó nada, que por lo menos hubieran dado la cara", sumó la tía de la menor que tomó la trágica decisión. CNN porque no le gustó que el mundo entero se entere del caso de Oriana y que solamente culpemos a la escuela", comentó Bonsi. "Uno no puede hablar sin saber, a la rectora y al director del área no los sacaron del cargo porque los familiares fuimos a la tele, sino por prevención mientras finaliza la etapa de investigación y porque hay pruebas y testigos que contaron lo que pasó", subrayó.En la oportunidad, Bonsi reveló que entregaron al CGE el cuaderno de comunicaciones de Oriana, "donde jamás se los llamó a los padres para decirles nada". Denunció también que "siguen sucediendo casos, que jamás ella tampoco lo informó".Finalmente, la tía de Oriana indicó que si bien no concurrieron más a la escuela y no tuvieron contacto con nadie, supieron que "la mamá de la principal chica que la hostigaba a Oriana comenzó a juntar firmas en El Palenque para que la directora vuelva al cargo"."Esto te da la complicidad que hay entre ambas porque si tanto la apañaron a esa chica y nunca se hizo nada...", dejó entrever."El hostigamiento que ella sufría venía desde comienzos de año y todos los hechos sucedieron ahí dentro, de haberla llevado a dirección con esa chica, la principal, de haberla encontrado mil veces llorando por muchos motivos... hoy Oriana estaría con nosotros", reafirmó la mujer.