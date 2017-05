Ampliarán la provisión de medicamentos con producción de laboratorios públicos

El sistema de Salud ampliará la provisión de medicamentos con la producción pública a través de una red articulada por la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), informó este miércoles el presidente de la entidad, el médico Adolfo Sánchez de León.



"Fomentar la producción pública tiende a aumentar la accesibilidad del medicamento", afirmó Sánchez de León, experto en Salud Pública, en diálogo con Télam.

Más de 23 principios activos distribuidos por el Programa están certificados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para ser producidos por los laboratorios.



La medida fue comunicada ayer en una reunión con el secretario de Prevención, Promoción y Control de Riesgos del Ministerio de Salud, Adolfo Rubinstein; junto a Sánchez de León y directivos y expertos de los laboratorios Puntanos, de San Luis; Especialidades Medicinales, de Rosario; Hemoderivados de Córdoba; Prozome de Río Negro; LIF de Santa Fe; Planecor de Corrientes; Instituto Biológico de La Plata y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.



"Es fundamental la provisión de la producción pública en todos los programas del Ministerio, en especial el de la Cobertura Universal de Salud (CUS?Medicamentos, coordinado por Leandro de la Mota) aunque consideramos estratégica y fundamental la ampliación a otros programas como política de Estado a largo plazo, lo cual convierte a los laboratorios en actores cada vez más importantes en la cadena de valor", definió Rubinstein.



El objetivo es aumentar la participación de la producción pública de medicamentos en los 'botiquines' de los programas de provisión con que cuenta la cartera sanitaria.



Con el papel preponderante de ser promotora de la producción pública de medicamentos en unos 40 laboratorios de Argentina, la Anlap dispondrá de un presupuesto de 84 millones de pesos para constituir la red, afirmó Sánchez de León.



Anlap "es un organismo descentralizado y autárquico, al que por primera vez el Gobierno nacional le ha dado un presupuesto muy interesante, casi 84 millones de pesos", que permite además promocionar la producción pública de medicamentos en las áreas de investigación y asistencia técnica.



La primera medida práctica implicó que la Cobertura Universal de Salud (CUS-Medicamentos) se fortaleciera con medicamentos provenientes de laboratorios de producción pública.



Respecto a los medicamentos huérfanos, que empiezan a ser discontinuados por la empresa privada, Sánchez de León consideró que, si no interviene el Estado, "va a haber falta de medicamentos costo efectivos".



Por eso, "la Nación va a producir, en asociación entre una universidad y un laboratorio público, drogas para la tuberculosis y otras enfermedades", a partir del desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata que le hace transferencia a la provincia de Río Negro.



El Comité ejecutivo de la Anlap es integrado por todos los laboratorios de producción pública, "entendiendo por tales a los que pertenecen al Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal", define la Ley.



Anlap fue creada por la Ley 27.113 a fines de 2014 y reglamentada a principios de 2015; la gestión de Ponce de León comenzó fines de 2016.



El antecedente es "la creación por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña del programa de producción pública de medicamentos en 2009; desde entonces ha habido una experiencia de 'know how' (el cómo hacer) muy interesante. Al día de hoy ha crecido muchísimo la producción pública aunque de manera no estratégica", evaluó el funcionario.



La Anlap será asistida por un comité consultivo que tendrá como función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a política pública de producción, investigación y desarrollo de materia prima para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos.



El comité estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, integrantes de la multisectorial por la producción pública de medicamentos, y representantes de la Anmat, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Conicet, el Consejo Interuniversitario Nacional, los sindicatos, el ministerio de Ciencia y Tecnología, la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales, el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina y Anlis.