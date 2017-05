Crímenes impunes: "Hay convivencia de los tres poderes del Estado"

Néstor García el papá de Micaela, se comunicó con los familiares de Gisela López para solidarizarse y tratar de colaborar en todo lo que se pueda.El hombre tuvo "la necesidad de llamar a Gabriel", el hermano de la muchacha asesinada en Santa Elena, luego de que se conoció el fallo absolutorio de los tres acusados por el femicidio."La verdad es que me dolió muchísimo lo que le pasa a esta familia, que está desamparada y sufriendo el femicidio de Gisela y ahora es como que todo es mucho más complicado por la falta de respuesta de la justicia", contó "Yuyo" que además adelantó un futuro encuentro."No sé si hice bien en molestarlos pero quería decirles que estamos con ellos, solidarizarnos, ofrecernos humildemente para lo que necesiten, ya que como a Gisela, Micaela u otras chicas, hay algunas cuestiones que tienen algo en común, la forma del ataque, cómo las mataron, dónde las dejaron y cómo las escondieron, entre otros puntos que lamentablemente son muy parecidos en el accionar de los delincuentes", reflexionó el decano de la UTN de Concepción del Uruguay.Con una mayor fuerza en sus declaraciones, el hombre dijo sobre la falta de detenidos o condenados en el caso Gisela:"Hay que cambiar leyes, por supuesto; pero además, la justicia tiene que estar a tono con estos tiempos, y el Ejecutivo priorizar lo que es verdaderamente importante. Por decir,", resaltó el padre de Micaela García en declaraciones a diarioSobre el centro de las causas judiciales, opinó: "Lo que voy a decir lo digo porque lo vivo con el femicidio de Micaela.y entender que cuándo hay una persona desaparecida, hacer todo un esquema de trabajo que permita saber qué le pasó a la joven, y al mismo tiempo aclarar si se está frente a una ida voluntaria, un secuestro o un homicidio"."En mi caso, me pareció un error que en los días de búsqueda de Micaela, el fiscal priorizó con sus medidas la búsqueda del acusado, que estaba bien, pero por algunas horas no le dio instrucciones a la Policía que se quedó esperando qué hacer o cómo seguir", relató."Yuyo" Gracía analizó: "Creo que cuando hay una situación grave con alguien se lo debe buscar en todo momento, y el fiscal debe contar con la ayuda de otro, que no lo dejen solo para todo y de esa manera instrumentar simultáneamente todas las acciones para que nada se les escape"."Hoy veo que en parte de la investigación judicial se prioriza la búsqueda de pruebas que apunten a los sospechosos para lograr su detención, pero vimos como en el caso de Gisela, que esos elementos de prueba no alcanzan, es decir que no se investigó correctamente", sentenció.Otro punto que marcó García de falencias para las víctimas, fue"Nosotros tenemos los medios económicos para constituir una querella, pero a través de la Fundación Micaela estamos reclamando que desde el Estado se fije como política la existencia permanente de querellantes que sean gratuitos para personas de escasos recursos", exigió para graficar: "Hoy el sistema penal dispone para un acusado un abogado oficial de la Justicia de modo gratuito, que está bien, pero las víctima o los familiares deberían tener la posibilidad de acceder gratis a un abogado querellante"."Creo que, porque si no pasa lo de Gisela. La familia no pudo contar con un querellante que pudiera darles una mano", remarcó para aclarar que en el caso Micaela cuentan con el asesoramiento de un profesional "que está controlando muy bien la causa colaborando en un todo con la fiscalía""El tema es cuando el fiscal no muestra mucha voluntad de que los hechos se esclarezcan, allí, el abogado querellante tiene una importancia mucho mayor", marcó García.. De lo contrario, hay una situación de desigualdad. Hay una justicia para el que tiene dinero y una justicia distinta para el que es más pobre", reflexionó.